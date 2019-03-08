في يومها العالمي: المرأة الليبية تنتصر لوطنها

خاص 218

في يومها العالمي، الذي يُصادف الثامن من مارس في كل عام، تتذكر المرأة الليبية قساوة الأعوام التي مرت عليها، في ظل الفوضى وانتشار السلاح، ولكنها مع هذه الذكريات المريرة، ستكتشف أنها كانت قوية وفي مقدمة الجبهات في ليبيا، ففي كل رهان تدخله تخرج بانتصار جديد، رُغمًا عن المضايقات والعنف أمام المصارف من قِبل بعض المسلحين، والتي تدوالها نشطاء طيلة الفترة الماضية.

لم يُحسب للمرأة في ليبيا، أنها كانت ضعيفة أوتخشى المواجهة أمام الأزمات التي تعيشها، حتى مع محاولة البعض حصرها في الأُمّ والأخت والزوجة فقط، لأنها كانت العنوان الأبرز لكل حدث إنساني يحكي عن أصالة المرأة الليبية التي وصلت لمراكز متقدمة في القانون والإعلام والسياسة والاجتماع والفنون. ولم تتوقف عند هذا، لأنها ترى أبعد مما يُرى، وتعمل على الدوام اثبات أنها قادرة على حلول الأزمات في ليبيا.

في العام الماضي شاهد الجميع المرأة الليبية في ” مُخيّم قرارة القطف” وتأمل في اندهاش كيف روّضت المرأة التاورغية الأزمة وصنعت لأسرتها واقعًا جديدا،بعد أن استأنفت عملها في نسج وصناعة الحصائر والمشغولات اليدوية. وهُنا لا تنتهي دهشتها.

ولا يتوقّف الأمر عند هذا، بل آمنت المرأة في ليبيا أنها المُنقذ الوحيد والحكومة الرشيدة التي تعرف إدارة شؤون بيتها في ظل غياب السيولة. وغيّرت مطبخها إلى مصنعا صغيرا للأكلات الحارة والحلويات، لبيعها في الأسواق ولتُساعد زوجها على مصروف البيت.

وعادة في الدول التي تتعرض لأزمات اقتصادية، تلجأ لسياسة التقشّف، وتعمل على أن تنتهي أزماتها على خير. وهذه الخطة الاقتصادية ليست بالجديدة في البيت الليبي الذي تُديره المرأة والتي يُسمّيها البعض على سبيل الدعابة بـ “وزارة المالية والداخلية”، لأنها الأقدر على معرفة التفاصيل الدقيقة في بيتها، وتفهم جيدا أنها يجب أن تتصرف بعاطفتها المختلطة بالعقل، وفي كل أزمة تخرج منتصرة كعادتها.

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