صالح يلتقي أعضاء المنظمة الليبية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة

استقبل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رئيس المنظمة الليبية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ،بشير الفيتوري، ووفدا من السيدات ذوات الإعاقة المشاركات في ورشة العمل التي أقيمت بمدينة بنغازي، برعاية رئيس مجلس النواب، والتي كانت بعنوان “حقوق المرأة ذات الإعاقة”.

واستمع صالح لمطالب الوفد وتحاور معهم حول ضرورة الحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة في المجتمع وكافة مؤسسات الدولة، من خلال التشريعات والقوانين اللازمة.

وأوضح رئيس المنظمة بشير الفيتوري، أن الوفد لاقى ترحيبا من رئيس مجلس النواب، الذي وعدهم أن العمل على إنجاز الاستحقاقات المطلوبة في تعديل القوانين ستتم في المراحل القادمة.

وقدّم الوفد في ختام اللقاء درع التكريم لرئيس مجلس النواب، تقديرا لدعمه شريحة ذوي الإعاقة في ليبيا.

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