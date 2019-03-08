اخبار ليبيا الان

نعمان بن عثمان: قوات «مصراتة» تُشكل رعبًا لخليفة حفتر

8 مارس، 2019
تعليقات
مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

بن عثمان: القوة على استعداد أن تجتاح الجفرة في غضون 24 ساعة

قال رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث نعمان بن عثمان، إن ما وصفه بـ”أكبر مصدر رعب حاليًا لقائد قوات الكرامة خليفة حفتر هو ما يُعرف في مدينة مصراتة بـ”المحور الشرقي” والذي تقدره المصادر الفرنسية بقرابة 13 ألف مقاتل.

وأضاف بن عثمان في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن هذه القوة على استعداد أن تجتاح منطقة الجفرة في غضون 24 ساعة فقط.

وتابع يقول:

المتمرد يطالب من بعض الدول الغربية التوسط سياسيا لاقناع التشكيلات والوحدات العسكرية في مصراتة بعدم مواجهة المتمرد وخاصة التقدم بتجاه الجفرة، وأسياده الامريكان يآمرونه بعدم تجاوز منطقة الشويرف باتجاه الشمال لحين النظر في حل سياسي مع كل أحرار ليبيا عشاق الحرية وليبيا المدنية“.

يُذكر أن منطقة جنوب سرت والمناطق المحيطة ببني وليد والجفرة شهدت اليومين الماضيبن تحركات عسكرية وإرسال تعزيزات عسكرية لقوات عملية الكرامة وقوات من مدينة مصراتة من جهة أخرى، الأمر الذي يبدو أنه محاولة من الطرفين للسيطرة على منطقة الجفرة، وقد تؤدي هذه التحركات إلى صدامات مسلحة بين قوات الكرامة والقوات التابعة لمدينة مصراتة.

The post نعمان بن عثمان: قوات «مصراتة» تُشكل رعبًا لخليفة حفتر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • يا لقّاق يا نكرة يا رخيص… توا طلع لك حفتر “متمرد”!!!

    وتوا طلعولك اللي تقول عليهم ” صعاليك” من شهور “ثوار وأحرار”!!!

    إتفوووه عليك يا كلب الفلوس يا واطي يا كذاب يا بوق المقاتلة والخوانجية والمقملين

    رد

    • الشتائم ليس الرد الصحيح على ما فكر هذا الرجل اللطيف . وأنا أتفق معه
       لا يوجد جيش في ليبيا بل ميليشيا. أعتقد أن هافتر أسير حرب ، وبموجب القانون llيسمح له بالانضمام إلى الجيش مرة أخرى. هو متمرّد وكل الناس الذين يقاتلون مع مليشيات.

      رد

      • الاسر في الحرب مش عيب لكن العيب لما ياسروك تقول انا امتاع طاسة سكار نكار ويكفي ان ها الاسير امخوف اسيادكم القطرية مش قالوا خلانا واقفين على رؤس الاقدام موثقة مش قولت قال وبعدين يا امتاع القوانين انت على اي قانون تحكي

    • بن عثمان لم يترك حفتر ولكنه يلعب لعبة متع واحد ذكي وخطير الحرب خدعه . التاريخ مملوء بمثل هذه الخدع فيه حتى اللي قتل بعض جنوده في سبيل النصر في الحرب لازم تبين الوجه الحسن للعدو حتى يطمئن ثم تطعن .

      رد

  • انا لااتمنى حصول حرب بين الجيش الوطني وطرف من مصراته ولكن سيحصل صدام عنيف وستخسر مصراته خسارة كبيرة لان الزنتان وورشفانة وبني وليد داروا الظلم للناس انتقم الله منهم لانها دعوة مظلوم ماتسقط ولو كافر .الليبين تو يتشمتوا في مصراته عالقريب.

    رد

  • مسكين قعد صايع ضايع ومالقاش منصب. لقاق.
    يحاول ان يظهر اهميته بتصريحات غريبة وهمية لاتمت الى الواقع والحقيقة وليس لها وجود.

    رد