نعمان بن عثمان: قوات «مصراتة» تُشكل رعبًا لخليفة حفتر

قال رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث نعمان بن عثمان، إن ما وصفه بـ”أكبر مصدر رعب حاليًا لقائد قوات الكرامة خليفة حفتر هو ما يُعرف في مدينة مصراتة بـ”المحور الشرقي” والذي تقدره المصادر الفرنسية بقرابة 13 ألف مقاتل.

وأضاف بن عثمان في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن هذه القوة على استعداد أن تجتاح منطقة الجفرة في غضون 24 ساعة فقط.

وتابع يقول:

“المتمرد يطالب من بعض الدول الغربية التوسط سياسيا لاقناع التشكيلات والوحدات العسكرية في مصراتة بعدم مواجهة المتمرد وخاصة التقدم بتجاه الجفرة، وأسياده الامريكان يآمرونه بعدم تجاوز منطقة الشويرف باتجاه الشمال لحين النظر في حل سياسي مع كل أحرار ليبيا عشاق الحرية وليبيا المدنية“.

يُذكر أن منطقة جنوب سرت والمناطق المحيطة ببني وليد والجفرة شهدت اليومين الماضيبن تحركات عسكرية وإرسال تعزيزات عسكرية لقوات عملية الكرامة وقوات من مدينة مصراتة من جهة أخرى، الأمر الذي يبدو أنه محاولة من الطرفين للسيطرة على منطقة الجفرة، وقد تؤدي هذه التحركات إلى صدامات مسلحة بين قوات الكرامة والقوات التابعة لمدينة مصراتة.

