شكشوك | الكهرباء تعلن وفاة موظفها الذي تعرض للضرب بعد فصله التيار للصيانة

ليبيا – نعت الشركة العامة للكهرباء أحد كوادرها الفنية الموظف خليفة عبد الكريم العكروت الذي توفاه الاجل صباح أمس الجمعة جراء معاناة من مضاعفات إعتداء طاله قبل فترة أثناء تأدية عمله .

وقالت الشركة في إيجاز صحفي تلقته منها المرصد ، بأن العكروت فارق الحياة في إحدي المصحات بتونس بعد أن ” طالته أيادي الغدر ” وهو يقوم بتادية عمله بمحطة شكشوك .

وبقي العكروت في تونس 220 يوماً تلقى فيها العلاج وهو يعاني من مضاعفات إعتداء مجموعة مسلحة خارجة عن القانون دخلت يوم الحادث الى محطة شكشوك وأشبعته ضرباً .

وجاء الإعتداء بعد فصل المحطة لخط يغذي مدينة جادو لغرض الصيانة فانهالت المجوعة عليه بالضرب المبرح أدي الى أصابته بكسور ورضوض في كامل انحاء جسمه.

وحمّلت الشركة العامة للكهرباء الجهات الاعتبارية والامنية بمنطقة الجبل الغربي المسؤلية الكاملة للتحقيق في القضية والقبض على الجناة ، بحسب نص ذات الإيجاز .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية