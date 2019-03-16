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شكشوك | الكهرباء تعلن وفاة موظفها الذي تعرض للضرب بعد فصله التيار للصيانة

16 مارس، 2019
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – نعت الشركة العامة للكهرباء أحد كوادرها الفنية الموظف خليفة عبد الكريم العكروت الذي توفاه الاجل صباح أمس الجمعة جراء معاناة من مضاعفات إعتداء طاله قبل فترة أثناء تأدية عمله .

وقالت الشركة في إيجاز صحفي تلقته منها المرصد ، بأن العكروت فارق الحياة في إحدي المصحات بتونس بعد أن ” طالته أيادي الغدر ”  وهو يقوم بتادية عمله بمحطة شكشوك .

وبقي العكروت في تونس 220 يوماً تلقى فيها العلاج وهو يعاني من مضاعفات إعتداء مجموعة مسلحة خارجة عن القانون دخلت يوم الحادث الى محطة شكشوك وأشبعته ضرباً .

وجاء الإعتداء بعد فصل المحطة لخط يغذي مدينة جادو لغرض الصيانة فانهالت المجوعة عليه بالضرب المبرح أدي الى أصابته بكسور ورضوض في كامل انحاء جسمه.

وحمّلت الشركة العامة للكهرباء الجهات الاعتبارية والامنية بمنطقة الجبل الغربي المسؤلية الكاملة للتحقيق في القضية والقبض على الجناة ، بحسب نص ذات الإيجاز .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • اولا رحم الله المتوفي وتانيا من هم الجناة؟؟___ على حد علمى ان الموضوع لاعلاقة له بالكهرباء ولا بالفصل ولاكن كما يقول المتل اليبي ما ادخل ايديك غى المغاغير مايكلوك العقارب فى سنة 2014 استلم اخيه لاادكر اسمه سيارة نوع 24 تويوتا كرايزر من اشخاص من الزنتان له علاقة بهم وكما زعم حينها انها سلبت منه من قبل مجموعة من جادو واقام الدنيا ولم يقعده الا ان العقلاء من الزنتان احتوو الموضوع الا ان موضوع السيارة ضل قائم واصحبها مازالو يتحرون عليها ليتبين فيما بع ان العكروت قام ببيعها لاشخاص من جادو مدعيا انها سلبت منه بالقوة ليغطي موضوع سرقته لها وعندما توصل اصحاب السيارة الى هده المعلومات وتاكدو من صحتها بدا بالمطالبة بالسيارة والضعط عليه بشانها الى ان تدخل اخيه محمد ( رحمه الله ) ماعدا اياهم بدفع اخيه قيمة السيارة وتكررت المطالبة وتكررت المماطلة الى ان فاض الكيل بهم ….وقاما بما قامو به انتقاما لما حسبوه ضحكا عليهم واستهزاء بهم وقد يكون القصد من الضرب تلقينه درسا لما فعله اخيه من سرقة السيارة ولما فعله هو من مماطلته لهم …..وللقصة بقية

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