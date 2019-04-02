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المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا يحمل حكومة الوفاق الممارسات العنصرية ضدهم

2 أبريل، 2019
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

2 أبريل,2019

2 أبريل,2019

2 أبريل,2019

حمّل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا حكومة الوفاق الوطني، مسؤولية تداعيات تكرار الاعتداءات العنصرية ضد مكون الأمازيغ.

 

وجاء ذلك في بيان للمجلس دان فيه قرار وزير التعليم بحكومة الوفاق، والذي ينص على إسقاط مادة اللغة الأمازيغية في المناطق الناطقة بها، من جدول المواد الأساسية.

 

وأوضح المجلس أن القرار يضرب عرض الحائط بالقوانين والتشريعات المحلية، والمواثيق الدولية، الموقعة من قبل ليبيا.

 

وأثنى مجلس الأمازيغ على التزام هيئات التدريس والتعليم بالبلديات، الواقعة في نطاق عضوية مجلس الأمازيغ، بتنفيذ ما جاء في بيان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، وبيانات مكاتب التعليم بالبلديات، برفض تطبيق القرار العنصري، الصادر من وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني.

 

وأيد المجلس التظاهر والحراك الشعبي الأمازيغي الرافض لتطبيق هذا القرار، مؤكدا على حقه في تعلم أبناء الأمازيغ اللغة الأصلية، وأنها حق غير قابل للتنازل أو التفريط فيه.

 

وأعلن المجلس الأعلى تشكيل لجنة من خبراء من المدن والبلديات، الواقعة في نطاق عضوية المجلس، تتولى إيجاد الحلول البديلة للنظام التعليمي.

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ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

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تعليقات

  • من الاخر خودوا هذه التي تسمونها لغة واتركوا لنا لغتنا وسوف يتم معاقبة كل يخالف ذلك . المجلس السفلي للغة العربية ؟

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  • اعلنوا استقلالكم. العربية لغة الاسلام ولغة الاغلبية وهي اللغة الرسمية والامازيغية لغة ميتة ويمكن ان يتخاطب بها من يعرفها لكن ليس بوضعها في المدارس.

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    • هل وقعتم على الإعلان العالمي لحقوق الانسان ؟ هل قرأتم كل القرآن ؟ اقرأوا ثم اتخذوا قراراتكم على ضوء ما قرأتم فالإسلام له كل اللغات.

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