عاجل / الجيش الوطني يعلن تحريك وحداته العسكرية لتطهير المنطقة الغربية – فيديو

أعلن مكتب اعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن تحريك وحدات من قوات الجيش بإتجاه المنطقة الغربية وذلك بهدف تطيرها من الجماعات الإرهابية.

وقال الجيش بحسب ما ورد عن مكتب إعلام القيادة العامة وفي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن تحرك القوات العسكرية جاء بإشرافٍ وأوامر مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأضاف المركز أن العديد من الوحدات العسكرية تحركت إلى المنطقة الغربية لتطهير ما تبقى من الجماعات الإرهابية الموجودة في آخر أوكارها بالمنطقة الغربية.

وقال المركز أن الوحدات العسكرية تؤكد أن تقدمها فداء لله ثم للوطن والمواطن، مؤكداً أن الوحدات العسكرية حريصةٌ على سلامة المواطنين وعلى المُمتلكات العامة للدولة الليبية، وأن كل ما قدمته وتُقدمه ذخراً للوطن.

وفيما يلي فيديو يوضح التحركات العسكرية للجيش/

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