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عبدالعزيز : الأخبار الواردة من المنطقة الغربية سوداء جداً

4 أبريل، 2019
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب عضو المؤتمر الوطني العام السابق عضو حزب العدالة والبناء محمود عبدالعزيز عن عدم تفائله تجاه الأوضاع في المنطقة الغربية مؤكداُ بأنه ليس ممن يحبطون الهمم في إشارة منه إلى الواقع .

وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك قال عبدالعزيز بأن المتحدث بإسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري خرج امام العالم وشرح بالتفصيل عن ارتالهم المتجهة إلى غريان ومنها إلى العاصمة طرابلس فيما لم يخرج أي أحد في المقابل للرد عليه .

وقال : ” لم يخرج اَي شخص لا جويلي ولا حماية طرابلس ولا المجلس العسكري غريان ولا مصراتة ولا الزاوية ولا الغربية ولا مروان ولا الجحاوي ولا غيرهم من الاسماء للرد او الإعلان عن اَي عملية عسكرية مضادة ” .

وكشف عبدالعزيز بأنه كان من المفترض أن تشهد الفترة الماضية تحركاً من مصراتة الى الجفرة ولكن تم إفشال هذا التحرك دون أن يكشف أسباب هذا الفشل .

وأضاف بأنه لو تحركت حينها حتى 100 آلية نحو الجفرة من مصراتة وزليتن ومسلاتة والخمس وطرابلس لأعتبر ذلك التفاف على قوات الجيش ولعاد جميعها أدراجها وذلك بحسب قوله .

وختم قائلاً : ” و من هنا ومن خلال التجربة ومن خلال معلوماتي فإن الوضع ليس بالجيد والأخبار سوداء جداً “.

المرصد – متابعات 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • وختم قائلاً : ” و من هنا ومن خلال التجربة ومن خلال معلوماتي فإن الوضع ليس بالجيد والأخبار سوداء جداً “.
    (( سوداء على رأسك ورأس من معك من الخوان ))

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  • المشير حفتر. ، عبارة عن جندي مسير من الولايات المتحدة ، وهدفهم هو القضاء على المسلمين والإسلام في شمال افريقيا وخاصة في المنطقة الليبية ، الى الان قام خليفة حفتر وقواته العسكرية بقتل ما يقارب عن خمسة آلاف مسلم في المنطقة الشرقية ومعظم هؤلاء ليبيين كانوا يقومون بتنفيذ الشريعة قطع اليد حد السرقة للسارق والجلد للزاني والمخمور ودافع الرشوة وكذلك تاجر المخدرات ، وهذا من أصول الشريعة الاسلامية حتى لا تنتشر الفواحش والآثام في البلاد وخاصة بقرب الشهر المبارك , والآن قوات حفتر تتجه للجهة الغربية ليس للمحافظة على الأمن او للوحدة الوطنية كما يعتقد الجميع، إنما فقط لقتل المسلمين ومحاولة نزع السلاح من المنطقة الغربية وربما تمهيد لنزول قوات أمريكية او إيطالية للعاصمة حنى تبقى تحت السيطرة الخارجية ، وخاصة الاطماع في أموال البنوك والاصول البنكية في المنطقة الغربية ، فلهذا يجب على المسلحين المسلمين والشرطة والبحث الجناءي والقضاءي في المنطقة الغربية ان يتحدوا ويتعاونوا في حماية العاصمة وحدودها ومؤسساتها العامة والخاصة وموانئها وممرات حدودها ، حنى لا تنتشر الفوضى بدخول حفتر للمنطقة وتضيع حقوق المواطنين كما حدث ويحدث في بنغازي ومناطق الشرقية للبلاد .

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    • وجماعتك كم قتلت وباسم الاسلام. على الاقل حفتر لم يستعمل اسم الاسلام ولم يعلن نفسه خليفة المسلمين ولم يبايع جماعات الحشاشين. انتم يا اهل السوء من اخوان مسيلمة الى جماعات الكهوف من قاعدة ودواعش وانصار شر ومجالس شورت وكلاب النار قدمتم ماطلب منكم بتدمير كل زاوية ومسجد وخربتم مؤسسات المسلمين. الا تذكر يوم قتل من اهل طرابلس 50 مواطنا خلال ساعة واحدة، الاتذكر يوم قتل من اهل بنغازي 46 مواطنا خلال ساعة واحدة. فعلها امثالكم ياحثالات التاريخ. عمر المختار قبضت عليه جماعة من امثالكم رحبت بايطاليا كما رحبتم بلفي والصهاينة والقتلة والناتو. واليوم تقومون بنفس الدور. كم مواطن قتل في طرابلس “وليس فيها حفتر ياهفك” وكم مواكنة اغتصبت ياهفك وكم مواطن مات ابناءه من الجوع والمرض بسببكم ياحثالات التاريخ.
      نحن اهل طرابلس نرحب بحفتر. وه سيقتل من يقاتله ويقتل كل ارهابي. نرحب به ليتخلص من حثالات الميلشيات والتنظيمات الارهابية بدءا بالاخوان وانتهاءا بالمقاتلة وبقاياهم. اهلا بك سيد حفتر في عاصمة ليبيا وهي عاصمة كل الليبيين وليست حكرا على جماعات مصراته او غريان او زوراه او الزنتان. وتذكرة لاهل بين وليد: لاتعزلو انفسكم ولايغرنكم الشيطان ان تكونا ضد جيش ليبيا. فضعوا ايديكم في يد الجيش العربي الليبي. والحساب عسير لكل من ساعد على تخريب الوطن وسرق مقدراته.

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    • شرع مؤخرتك يا خوانجي يا تكفيري يا خارجي يا كلب أهل النار يا بغل

      خلاص تعريتوا والليبيين فاقوا بيكم وعرفوكم على حقيقتكم يا كمشة إرهابيين وتكفيريين وخوارج وعبيد الكرسي وعملاء ورخاص وعديمين الشرف والوطنية والنخوة إنتم ومفتيكم الدجال الفاسق

      إتفوووووه عليك وعلى جماعتك يا صرصري يا ساقط

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  • إن شاء الله ماتشوف يوم باهي يا خوانجي يا ساقط يا دنيء إنت وجماعتك الوسخة الرخيصة العميلة

    الله لا يربحكم دنيا وآخرة يا صعاليك يا خوارج يا عبيد تركيا وقطر

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  • ماشاء ألله على معلوماتك المستقبله والتى تبث من مؤخرتك، ألم تستحى من استنتجاتك ألتى استهجنها المعلقين…!!؟ ألم تستحى بعد هذه الشتائم التي وصلتك من المعلقين….!!؟
    ولكن الكلاب تنبح والقافلة تسير….!!؟ وإن غدا لناضره قريب…[email protected]

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