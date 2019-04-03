عبدالعزيز : الأخبار الواردة من المنطقة الغربية سوداء جداً

ليبيا – أعرب عضو المؤتمر الوطني العام السابق عضو حزب العدالة والبناء محمود عبدالعزيز عن عدم تفائله تجاه الأوضاع في المنطقة الغربية مؤكداُ بأنه ليس ممن يحبطون الهمم في إشارة منه إلى الواقع .

وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك قال عبدالعزيز بأن المتحدث بإسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري خرج امام العالم وشرح بالتفصيل عن ارتالهم المتجهة إلى غريان ومنها إلى العاصمة طرابلس فيما لم يخرج أي أحد في المقابل للرد عليه .

وقال : ” لم يخرج اَي شخص لا جويلي ولا حماية طرابلس ولا المجلس العسكري غريان ولا مصراتة ولا الزاوية ولا الغربية ولا مروان ولا الجحاوي ولا غيرهم من الاسماء للرد او الإعلان عن اَي عملية عسكرية مضادة ” .

وكشف عبدالعزيز بأنه كان من المفترض أن تشهد الفترة الماضية تحركاً من مصراتة الى الجفرة ولكن تم إفشال هذا التحرك دون أن يكشف أسباب هذا الفشل .

وأضاف بأنه لو تحركت حينها حتى 100 آلية نحو الجفرة من مصراتة وزليتن ومسلاتة والخمس وطرابلس لأعتبر ذلك التفاف على قوات الجيش ولعاد جميعها أدراجها وذلك بحسب قوله .