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مصدر أمني: القوات الموالية لحفتر تتراجع قرب العاصمة الليبية

5 أبريل، 2019
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال مصدر أمني إن القوات الموالية لقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، قد تم طردها، اليوم الجمعة، من نقطة تفتيش رئيسية على بعد أقل من 30 كيلو مترا من طرابلس، لتفقد بذلك تقدمها السريع في العاصمة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، القول إن الجماعات المسلحة من بلدة الزاوية الساحلية غرب طرابلس استعادوا القاعدة بعد “تبادل قصير لإطلاق النار”.

ويعتزم مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، عقد جلسة مشاورات عاجلة، تتناول التطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا.

وقالت البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، على “تويتر”، “دعت المملكة المتحدة لعقد اجتماعا لمجلس الأمن، لإجراء مشاورات خاصة بشأن الوضع في ليبيا في الساعة 15:00 من يوم الجمعة (الساعة 22.00 بتوقيت موسكو). وسيقوم غسان سلامة، الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باطلاع أعضاء المجلس على الوضع الحالي”.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر قد أمر، أمس الخميس، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس، ضمن حملة بدأها أمس الأربعاء، لاستهداف ما وصفها بالجماعات الإرهابية. وتوقع حفتر وقادته العسكريون السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • الشعب الليبي لم بطرد معمر ليرضى بجيفة من صنع مخابرات امريكية.حفتر لن يقبل به إلا اولئك الذين عبث القذافي بشرف أمهاتهم
    لن ينجح هذا الجيفة ولا من وراءه من أبناء فاطمة الفاسقة ولا أحفاد جون فيلبي ولا ابن اليهودية أن يصلوا إلى طرابلس

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    • وهل نرضوا بلقطاء المليشيات وداعش وكلاب موزة واردوغان ابناء البغايا والفسق والفجور
      انا لم يعبث القذافي بامي فانا عدو القذافي منذ ان كنت في الصف الخامس سنة1974
      ومن ثوار 17 فبراير التي اطاحت بالقذافي
      والله تالله القذافي وابنائه اشرف منكم ايها الزنادقة يااولاد البغايا اللقطاء السنة الكلاب
      هل تقارن حفتر والمؤسسة العسكرية بهيثم ولد التاجورية الزانية وغنيوة قاتل امه والصندوق والبيدجا والبقرة والزمرينة والصدو والعمو وزنادقة الاخوان عبيد المجوس والشيعة
      لعنة الله عليكم والله لن تقوم لكم قائمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكم ” كلما ظهر لهم قرن قطع ”
      فالمؤسسة العسكرية بقيادة حفتر ستقطع قرنكم ان شاء الله

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