حفتر يحدد وقت انتهاء العمليات العسكرية في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

حدد قائد الجيش المشير خليفة حفتر، اللحظة التي قد تنتهي فيها العملية العسكرية في ليبيا التي بدأت أمس الخميس.

وقال حفتر خلال لقاء عقده اليوم الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن عملية طرابلس ستستمر حتى القضاء على الميليشيات في المدينة.

وذكر المكتب الإعلامي لقيادة الجيش عبر حسابه في موقع “فيسبوك”، أن حفتر قال لغوتيريش والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة: “نحن مستمرون في عملياتنا حتى نخلص العاصمة من قبضة الميليشيات التي ضاق الناس ذرعا بها وسرقت أرزاقهم”.

وأصدر القائد العام المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، قواته بالتقدم إلى طرابلس، ضمن حملة بدأها يوم الأربعاء، لاستهداف الجماعات الإرهابية، وتوقع حفتر وقادته العسكريون السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.

وبدأ الهجوم بالسيطرة على مدينة غريان، التي تبعد نحو 80 كم جنوب طرابلس، بعد مناوشات قصيرة مع القوات المتحالفة مع المجلس الرئاسي المتمركز في طرابلس .

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن من طرابلس التي وصلها الأربعاء الماضي، أن الأولوية للحل السياسي في ليبيا، مؤكدا التزامه الكامل بدعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون نحو تحقيق السلام والاستقرار والديمقراطية والرخاء للشعب الليبي.

وقال غوتيريش في تغريدة على “تويتر” اليوم الجمعة “أغادر ليبيا بقلق شديد. ما زلت آمل تجنب المواجهة الدموية في طرابلس وحولها”.

وأضاف أن “الأمم المتحدة ملتزمة بتسهيل الحل السياسي، ومهما حدث، فإن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الليبي”.

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