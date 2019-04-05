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حفتر يحدد وقت انتهاء العمليات العسكرية في طرابلس

5 أبريل، 2019
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

حدد قائد الجيش المشير خليفة حفتر،  اللحظة التي قد تنتهي فيها العملية العسكرية في ليبيا التي بدأت أمس الخميس.

وقال حفتر خلال لقاء عقده اليوم الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن عملية طرابلس ستستمر حتى القضاء على الميليشيات في المدينة.

وذكر المكتب الإعلامي لقيادة الجيش عبر حسابه في موقع “فيسبوك”، أن حفتر قال لغوتيريش والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة: “نحن مستمرون في عملياتنا حتى نخلص العاصمة من قبضة الميليشيات التي ضاق الناس ذرعا بها وسرقت أرزاقهم”.

وأصدر القائد العام المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، قواته بالتقدم إلى طرابلس، ضمن حملة بدأها يوم الأربعاء، لاستهداف الجماعات الإرهابية، وتوقع حفتر وقادته العسكريون السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.

وبدأ الهجوم بالسيطرة على مدينة غريان، التي تبعد نحو 80 كم جنوب طرابلس، بعد مناوشات قصيرة مع القوات المتحالفة مع المجلس الرئاسي  المتمركز في طرابلس .

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن من طرابلس التي وصلها الأربعاء الماضي، أن الأولوية للحل السياسي في ليبيا، مؤكدا التزامه الكامل بدعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون نحو تحقيق السلام والاستقرار والديمقراطية والرخاء للشعب الليبي.

 

وقال غوتيريش في تغريدة على “تويتر” اليوم الجمعة “أغادر ليبيا بقلق شديد. ما زلت آمل تجنب المواجهة الدموية في طرابلس وحولها”.

وأضاف أن “الأمم المتحدة ملتزمة بتسهيل الحل السياسي، ومهما حدث، فإن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الليبي”.

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تعليقات

  • والله لن تجدو سوى ماكتب الله به.
    المسلم يقتل المسلم مهزلة.
    انا اسالكم اتقو الله فانكم مسولون.
    ومايلفض من قول الا ولذيه رقيب عتيد
    قولو خيرا او اسمطو. فوالله لن تجدو خيراء فمن باع وطنه واهله ووادي الذوم تشهد لذلك ياتي بعد ستين خريف ليعطينى كرامة؟ انا لم اجد كرامة لمن حفتر ولا الكتايب الكرامة باعلى كلمة الله و حفض لراعيتك ولترضي الله فليست من اجل كرسي لكل نهاية حكاية.. الله يهديكم ويهدينا. وانثم مسولون عما تقولون ذخل حفتر او قاتلت الكتايب فهم كليهما يطلب السلطة وليس لي ماربء فيها..

    رد

  • wetkew;rkrew
    بعد هذا كله نحذركم من احمد الدردفي
    معلومات هامة
    إحـــذروا هذا الشخص ( أحمد علي مصباح الدردفي )
    قصير القامة , طوله : اقل من متر وربع تقريباً , لديه لحية متوسطة واسمر البشرة بكثرة , يلبس في نظارات شمسية
    مقيم بشارع ميزران بالتحديد :
    الدور الثالث في عمارة بيضاء مكانها في موقف سيارات مصرف الادخار .
    لديه شركة محاماة باسم ( شركة ديوان العدالة ) ويقوم بتأجير العقارات للناس
    سجين سابق في سجن الكويفية ببنغازي لمدة 3 سنوات في قضايا جنائية مختلفة

    القضايا التي سجن من أجلها وأعترف بها :
    تزوير أرقام وطنية لأشخاص أجانب بالتحديد تـشـاديـيــن .
    سرقة مبالغ مالية ضخمة من أشخاص معروفين بالتحديد من جيرانه في بنغازي وهذا السبب هـروبـه من بنغازي من مدة 5 سنوات بعد ان فـرا يعني هـرب من سجن الكويفية بمساعدة احد الحراس ومنها اقام في شارع ميزران طرابلس في العنوان المذكور .
    لديه توكيلات خاصة مزورة باسمه على حسابات مصرفية تتبع أشخاص والتي سحب منها مبالغ
    كما يملك أختام محرر عقود مزورة .
    المجني قام بتأسيس مؤسسة خيرية باسم مؤسسة منارة بنغازي للمهجرين والنازحين بزعمة مساعدة العائلات النازحة وهذا الامر غير صحيح لا يساعد في العائلات ولا حتى الأيتام والأرامل

    بل يأخذ في نسخ من الأوضاع العائلية والأرقام الوطنية و صور من كتيب العائلة من الناس بدون علمهم ويذهب بهذه المستندات لـلـجـان النازحين سواء في طرابلس المركز او المجلس المحلي المنصورة والهلال الأحمر و مقر توزيع مساعدات الامم المتحدة المعروف في منطقة السراج عند جمعية ايادي الخير .

    وذلك لاخذ واستلام المساعدات العينية او المادية لهذه الاسر بدون علم هذه الأسر وأصحابها . ايضا يستلم في السلع التموينية او اي مساعدات تأتي بأسماء هذه العائلات وهي تكون في الاساس للاسر ويقوم ببيعها بالاضافة الي الادوية وغيرها من الاغطية والمساعدات الاخرى الخاصة بالنازحين ولم يعطي اي اسرة واحدة اي شي .
    فنرجوا من الجميع عدم التعامل معه بأي طريقة من الطرق فهذا الشخص معروف في بنغازي بانه نصاب ومحتال وخاصة في شارعه بالتحديد في شارع الذهب ببنغازي فرا هارب من سجن الكويفية بنغازي في شهر 1 / 2014 لان النيابة والجيران يلاحقونه ومرفوع ضده عدة قضايا جنائية قانونية ومذكرات قانونية من النيابة العامة بنغازي .
    هذه أرقام هواتفه الشخصية : 0923167885 ـ 0925109802 ـ 0922796616
    0916807894 ـ 0915109802 ـ 0915109805
    يفتح في بعض منها ويغلق في الأخر حتى لا يتابعه أحــد .

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