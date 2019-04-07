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قوائم قبض للمتعاونين مع القوات المسلحة الليبية في المنطقة الغربية

7 أبريل، 2019
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

بعد طول غياب عن الساحة وعن الأحداث  ، نقلت مايسمى بغرفة ” عمليات ثوار ليبيا ” عن  الإستخبارات العسكرية وجود قوائم قبض لمن تتهم بالتعاون مع القوات المسلحة الليبية في المنطقة الغربية .

وقالت الغرفة في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك التي يتزعمها المطلوب للنائب العام شعبان مسعود هدية بأن الإستخبارات لديها قائمة بكافة أسماء من تعاون مع ما وصفتها بـ ”  المليشيات القادمة من الشرق ” .

وكشفت الغرفة بأن هؤلاء سيتم تعميم أسمائهم على البوابات الأمنية بالمنطق الغربية محذرة كل من تسول له نفسه بزعزعة الأمن في المدن الممتدة من سرت حتى الزاوية بأن الرد سيكون عاجل وقوي بدون أي شفقة ، وذلك على حد قولها .

وتأتي هذه التصريحات مما يسمى ” غرفة عمليات ثوار ليبيا ” التي شكلها نوري أبوسهمين سنة 2013 وخصص لها مبالغ مالية طائلية بالمخالفة بعد طول غياب عن المشهد الأمني والسياسي مشيداً بكل القوات التي تقاتل الجيش في طرابلس دون إستثناء وبحكومة الوفاق التي صُنف بسبب رفضها على قوائم العقوبات الدولية بما ينذر بتشكل حلف جديد يشكل المتشددون أحد أقطابه بما قد يضع رئيس الرئاسي أمام حرج دولي وحتى محلي  .

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

    • ع أساس المليشيات لي جاي من الشرق بأسم الجيش جايه توزع علينا ف الحلوا ، الكانيات مش جيش التيار السلفي مش جيش دعاب ولي معاه مش جيش كتيبة الوادي صبراته مش جيش ، حفتر انسان يبي السلطه مش وطن وهذا واضح من الحرب والدمار لي داره خلال الايام الماضيه لغرض بسيط فرظ القوه عشان ضغط سياسي الملتقي الجامع مايهمه ف مواطن مات ولا انجرح ولا ادمر حوشه ، حتي طائرة اسعاف الجرحي دمرها . نفاق كلهم زي بعض مليشيات لي ف طرابلس ولي جاي لطرابلس. راح فيها الشعب اكثر ماهوا رايح

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      • خليك مع هيثم وغنيوة والبوكة والحنكورة والسبورتو والكمبيو والتستاتة والكركاسة افضل لكم ايها الليبيون

  • نعمة الامن و الامان مؤكد ان تجدها بفضل الله مع دوله قويه وجيش يصون الامن والامان كل عاقل مفترض انه تأكد انه ربيع عبري ليس للمسلمين فيه غير التفرق والحروب الاهليه التي تأكل الأخضر واليابس والسؤال هل ستجد الامن والامان والبناء والتنميه مع الملشيات التي يكفر بعضها بعض

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  • qatqwre
    الجميع بما فيهم انا تلاميذ وجنود عند الميشر فلا مكان لاحد في ليبيا السلفية الجديدة الا للمشير خليفة حفتر وابنائه يحكموا البلاد بقبضة من حديد من الاخير

    كتيبة 30 مشاة تسمع في كلام المشير
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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