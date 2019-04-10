إعلام حفتر يزور صورة التمثيل بجثة الككلي لتغطية الجريمة

قامت وسائل إعلام تابعة لحفتر بتزوير صورة لمجموعة من قواته وهي تمثل بجثة فراس الككلي الذي قامت بتصفيته بعد أن وقع أسيرا في معركة الدفاع عن طرابلس.

وجاء التزوير باستبدال صورة لتقرير نشره موقع الجزيرة نت ووضع بدلا منها صورة لجثة الككلي.

وكان موقع الجزيرة نت قد نشر في 5 فبراير عام 2018 تقريرا تحت عنوان “لعبة الحرب السورية بين الواقع والافتراض” حيث أرفقه بصورة لأحد الأحياء السورية التي قام نظام الأسد بتدميرها.

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وقال مختص في مواقع التواصل الاجتماعي لليبيا الأحرار إن إعلام حفتر غير -عن طريقة برامج فوتو شوب- صورة الحي السوري المدمر ووضع بدلا منه صورة الككلي في محاولة منها إظهار صورة الككلي وكأنه أحد ضحايا الحرب في سوريا.

وكانت إحدى الصفحات التابعة للكرامة قد نشرت الصورة الحقيقة ثم حذفتها بعد أن بدأت صورة الجيش الإلكتروني المزورة بالانتشار.

يذكر أن الشاب فراس الككلي قد وقع أسيرا الثلاثاء أثناء مشاركته في الدفاع عن طرابلس إلا أن قوات حفتر قامت بتصفيه والتنكيل بجثته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار