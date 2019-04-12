الحاسي: مفاجأة ميدانية هامة سيكشفها الجيش قريبا

لمّح آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، اللواء عبدالسلام الحاسي، أن مرحلة الحسم في معركة طرابلس، أوشكت من الاقتراب كثيرا، مشيرا أن مفاجآت ميدانية ستُغير مجريات الأحداث وتُنهي المعركة بدخول الجيش للعاصمة.

ووصف الحاسي خلال اتصال أجرته معه صحيفة العرب اللندنية، المفاجأت التي يعدّها الجيش الوطني، بالهامّة والمرتقبة وِفق الخطة المدروسة على مختلف المحاور في عملية الدخول لطرابلس، وستُغيّر الأوضاع بشكل كبير.

وحول قواعد الاشتباك، أكد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية، أن قوات الجيش هي من تسيطر عليها بواسطة الاختراق العسكري المُعدّ سلفًا لإنهاك القوات التابعة لرئاسة الأركان في المجلس الرئاسي.

وأشار الحاسي في تصريحه للصحيفة، أن الجيش الوطني أصبح هو من يحدد ملامح المعركة وتوجهها، عبر خطة مُحكمة وبوسائل متعددة، لإرباك القوات المقاتلة التابعة للمجلس الرئاسي، وإنهاك إمكانياتها.

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