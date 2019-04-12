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الحاسي: مفاجأة ميدانية هامة سيكشفها الجيش قريبا

تم النشر منذُ 6 أيام
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لمّح آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، اللواء عبدالسلام الحاسي، أن مرحلة الحسم في معركة طرابلس، أوشكت من الاقتراب كثيرا، مشيرا أن مفاجآت ميدانية ستُغير مجريات الأحداث وتُنهي المعركة بدخول الجيش للعاصمة.

ووصف الحاسي خلال اتصال أجرته معه صحيفة العرب اللندنية، المفاجأت التي يعدّها الجيش الوطني، بالهامّة والمرتقبة وِفق الخطة المدروسة على مختلف المحاور في عملية الدخول لطرابلس، وستُغيّر الأوضاع بشكل كبير.

وحول قواعد الاشتباك، أكد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية، أن قوات الجيش هي من تسيطر عليها بواسطة الاختراق العسكري المُعدّ سلفًا لإنهاك القوات التابعة لرئاسة الأركان في المجلس الرئاسي.

وأشار الحاسي في تصريحه للصحيفة، أن الجيش الوطني أصبح هو من يحدد ملامح المعركة وتوجهها، عبر خطة مُحكمة وبوسائل متعددة، لإرباك القوات المقاتلة التابعة للمجلس الرئاسي، وإنهاك إمكانياتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يوم مقتل النوزيلاندي المجرم المسلمين في مسجدين بنويزيلاندا أقام المسلمون في جميع أنحاء العالم ولَم يقعدوها أين هم الان بشأن ما حدث ويحدث في ليبيا الدولة المسلمة؟ والله عالم خامج ويستاهل بدل حفتر واحد مليون حفتر وان شاءالله يفلق فيهم .. عالم هايف واخد الحياة بجد وما هي الا متاع الغرور

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  • يا عبد السلام في المفهوم العسكري لا يعلن الجيش عن ما سيقوم به من مفاجأت ؟
    وإذا كان هذا الأعلان من باب الحرب النفسية فهو جائز وفي بعض الحالات ؟

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  • ياشبابا من الاخير المشير
    مشيرنا هيا زيدهم فنحن جنودك واتباعك من التيار السلفي ننتظر منك ابادتهم على بكرة ابيهم ونبو اكثر من هذا
    ابيدوهم زيدوهم هذا الكلام يامشير نبو اكثر من هكي
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان و ربيع ومحمد المدخلي والفوزان و يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

    رد

  • نكرر مرة اخرى المشير والجيش هو الذي يحكم البلاد من الاخير
    مشيرنا هيا زيدهم فنحن جنودك واتباعك من التيار السلفي ننتظر منك ابادتهم على بكرة ابيهم ونبو اكثر من هذا
    ابيدوهم زيدوهم هذا الكلام يامشير نبو اكثر من هكي
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان و ربيع ومحمد المدخلي والفوزان و يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

    رد