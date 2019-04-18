خبير استراتيجي: إنتهاء معارك طرابلس قريبا.. وفق هذه المؤشرات

أكد الخبير الليبي بالشؤون الاستراتيجية محمد ابوراس الشريف، أن المعركة في العاصمة طرابلس باتت في حكم الانتهاء قريبا.

وقال الشريف في تصريح صحفية لبوابة افريقيا، أن “فشل تمرير المشروع الإنجليزي للمرة الثالثة في اروقة مجلس الأمن سيطيح بالتحالفات بين الليبيراليين والمتطرفين والمليشيات المسلحة.

وأشار إلى إن هذا الأمر قد يشعل حرب جبهات ومواقع داخل العاصمة طرابلس وربما سيؤدي إلى خلاف لدى حكومة الوفاق المدعومة من الطرف الإيطالي والقطري والتركي وأضعاف مواقعها العسكرية وانكماشها، حسب تعبيره.

وأضاف الشريف أن المعركة في طرابلس باتت في حكم الانتهاء قريبا حسب المؤشرات الميدانية والدولية الضاغطة من اجل إنهاء المجاميع المسلحة الخارجة عن السيطرة الفعلية لأي جسم سياسي”.

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