البيت الابيض يكشف تفاصيل مكالمة هاتفية بين “حفتر” و”ترامب”

كشف البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والقائد العسكري الليبي خليفة حفتر.

وقال البيت الابيض في بيان وفقاً لوكالة رويترز أن الاتصال الذي حدث يوم الاثنين جرى الناقش فيه بشأن “جهود مكافحة الإرهاب المستمرة وضرورة تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.

وقال البيت الأبيض في البيان أن ترامب “اعترف بالدور الهام الذي لعبه المشير حفتر في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية، كما ناقش الطرفان رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر”، وفقا لرويترز.

وكانت مصادر دبلوماسية قالت أن الولايات المتحدة دخلت على خط الدول الرافضة لقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا في الوقت الحالي خلال الجلسة التي عقدت مساء امس الخميس، بالإضافة إلى روسيا التي سبق أن عرقلت عدد من القرارات السابقة.

وفشل مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة الخروج بإستراتيجية واضحة لإيقاف المعارك والقتال على تخوم العاصمة طرابلس.

ويشهد محيط العاصمة طرابلس منذ أكثر من أسبوعين معارك عنيفة بين قوات موالية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا وقوات المشير خليفة حفتر، الذي يسعى إلى السيطرة على العاصمة.

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