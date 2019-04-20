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الجيش الليبي يكشف عن الخطة الثانية لمعركة تحرير طرابلس

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

كشف مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي المنذر الخرطوش، أن قوات الجيش الوطني الليبي بسطت سيطرتها على كوبري مطار طرابلس العالمي وكوبري وادي الربيع بالكامل، مشيرا إلى أن الجيش الليبي ينتظر البدء في المرحلة الثانية من معركة تحرير طرابلس.

بنغازي — سبوتنيك. وقال الخرطوش في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إن “الجيش الوطني الليبي يسيطر منذ بدء عمليات العسكرية على كوبري المطار وكوبري وادي الربيع بالكامل”، مشيرا إلى أن “قوات الجيش الليبي بانتظار تعليمات غرفة العمليات الرئيسية للبدء في المرحلة الثانية من الخطة”.

وأوضح مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة أن “الوحدات العسكرية المشاركة في عمليه الفتح المبين لديها مهام محددة كل منها على حدا على صعيد الألوية العسكرية و الكتائب في مهام مشتركة والخطة ممتازة جدا”.

وأشار الخرطوش إلى أن “هناك مجموعات إرهابية تقاتل في صفوف مليشيات حكومة الوفاق نتوقع منها أن تستخدم التلغيم والسيارات المفخخة (دقم) لمواجهتنا ولا نستبعد استخدامها لمثل هذه الإعمال الإرهابية”.

وختم قائلا ، “تأكدنا من تواجد مجموعات إرهابيه تقاتل مع مليشيات الوفاق منها مجموعه تابعه لأبو عبيدة الجراح”.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • شن صار في الخطه الأولى. وكيف تحرر مدينه من سكانها وعددهم 3 مليون وتقريبا كل حوش فيه كلاشنكوف انا لست عسكريا ولكنني ارى موضوع طرابلس مش بهذه السهولة. سيقتل عدد كبير من الشباب وهل هم جميعا شهداء.

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    • قالوها محللين ستراتيجيين زمان ومنهم من أجزم بهزيمة من سماه بجيش حفتر .. أقول لك ما قاله هارون الرشيد لنقفور قائد الروم : الجواب هو ماستراه لا ما تسمعه ياسي الحوقاني

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  • نامل من القيادة العامة ووولي امرنا المشير لاان لا يتوقف في هذه المعركة بل هي معركة دين ومنهج وانتصار للمنهج السلفي فنقول
    ياقيادة عامة يا مشيرنا هيا زيدهم فان جنودك وأتباعك من التيار السلفي ينتظروا أكثر من هذا
    ابيدوهم زيدوهم هذا الكلام يامشير نبو اكثر من هكي
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان و ربيع ومحمد المدخلي والفوزان و يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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    • مهلا يا دعوة سلفية ! ليس هذا من السلفية انت كذاب تنتحل في شخصية السلفي وتتكلم باسم السلفيين والسلفيين منك براء ، فالسلفيين يحبون الجيش الليبي بقيادة المشير ولكنهم لا يقولون ما تقوله كقولك معمر شهيد والتيار السلفي ووو من انواع الباطل الذي تكتبه وتقول بانك ليثي درسي والله اعلم انت كذاب قسم الله ظهرك

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  • احذروا يا إخوتاه من هذا المسمى (حسين الدرسي الليثي) فهو دسيسة !
    اقسم بالله العظيم انه يحاول تشويه الدعوة السلفية من خلال:
    1- حدة الاسلوب والسب والقدح لا يقوله سلفي
    2- قوله معمر القذافي ولي امرنا وزعمه بان السلفيين يعتبرونه كذالك وانه شهيد!
    3- وصفه الدعوة السلفية بالتيار!
    4- قوله نحن السلفية عندنا كل من خوج على القذافي فهو من الخوارج
    5- الكذب الواضح بأن العلماء كالفوزان والرسلان والربيع حفظهم الله يوصون بهذا!
    6- قوله بانه يتبع الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر وهو والله كاذب كاذب كاذب
    7- قوله بأن أمراءه الشيخ ربيع والرسلان محمد المدخلي والفوزان وهذا والله لا يقوله سلفي
    8- نسخه لهذا الكلام ونشره اكثر من مرة في اكثر من تعليق.
    يا من تسمي نفسك دعوة سلفية ، ان كنت تظن نفسك ستضحك على الناس بطريقتك الخسيسة هذه فأنت واهم..
    لأن أهل الحق على يقظة بمكر أهل الباطل أمثالك ،

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