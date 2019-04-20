تعرف على آخر التطورات العسكرية بمحاور القتال في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الكتيبة 155 التابعة لقوات الجيش الليبي صد هجوم كبير للقوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بيها دوليًا في محور جنوب طرابلس .

وأوضحت الكتيبة – في بيان لها اليوم السبت على صفحتها الرسمية على فيسبوك – أن القوات المسلحة تمكنت من صد هجوم هو الأعنف منذ انطلاق العمليات العسكرية في طرابلس في كافة المحاور بطرابلس .

وأشارت الكتيبة إلى أن قوات الجيش انتقلت من الدفاع إلى التقدم في هذه الساعات، وتمكنت من السيطرة على مواقع جديدة بعد تكبيد قوات الوفاق خسائر كبيرة في الأرواح والآليات .

وأكدت الكتيبة تقدم قوات الجيش في محور وادي الربيع بالتحديد في من منطقة “السيمافرو” باتجاه القويعة، بعد كسر هجوم قوات الوفاق والتقدم أكثر من 7 كلم من السيمافرو اتجاه الشرق، بالإضافة إلى تقدم القوات في محور عين زاره والسيطرة بالكامل من سيمافرو وادي الربيع اتجاه جامع فطره والكحيلي .

أما بشأن محور الخله وومنطقة مثلث الكهرباءوالكوبري اتجاه معسكر اليرموك فهي بالكامل تحت سيطرة قوات الجيش إلى شارع الخلاطات موقع الاشتباك، بحسب الكتيبة .

وعن محور القصر والمطار والكوبريفهي الآن تحت سيطرة قوات الجيش بالكامل، وتم طرد قوات الوفاق إلى ما بعد هذه المناطق، وعن محور السواني وطريق الرمله فقد حاولت قوات الوفاق التقدم بها، ولكن قوات الجيش تمكنت من التعامل معها وتكبيدها خسائر في الأرواح والآليات .

وقالت الكتيبة إن قوات الوفاق – المعترف بها دوليًا – قصفت منطقة كوبري الزهره الطويشه بالغراد، ولم تتمكن من التقدم نظرًا لسيطرة قوات الجيش على كامل المحور، وبالنسبة للمحور السابع والآخير وهو محور العزيزية فقد تقدمت قوات الجيش من جهة الهيره وسيطرت على شركه الكهرباء، وتمركزات في عمارات العزيزية بعد فتح محورين على قوات الوفاق .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24