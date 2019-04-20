المسماري: القضاء على الإرهاب أصبح مسألة وقت

أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن معارك عنيفة للغاية تدور اليوم السبت في محاور بالعاصمة طرابلس.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم أن القوات الليبية أصبحت من ضمن المنظمة الدولية في محاربة الإرهاب، وأنه “يتم سحق الإرهابيين في آخر وكر من أوكارهم في ليبيا”.

وأشار المسماري إلى أن الجيش الليبي “انتصر على الإرهاب “وهذه آخر معركة ضده في وكره بطرابلس”.

وقال المسماري إن مليشيات طرابلس شنت 5 غارات على أهداف مدنية في غريان.

وأكد المسماري أنه في 2015 أعطى البرلمان الليبي الشرعية للقوات المسلحة، وأن عملية الكرامة تم إطلاقها “استجابة لنداء الشارع بعودة الجيش والشرطة”.