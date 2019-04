أكد المتحدث باسم قوات “الجيش الوطني الليبي” اللواء أحمد المسماري ، أن “واشنطن بدأت تثق في قدرات الجيش الليبي

وأضاف المسماري، في تصريحات لقناة الحرة الأمريكية، أن هدف معركة طرابلس هو القضاء على الإرهاب وتحريرها من الجماعات المسلحة.

وكان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج قد طالب مجلس الأمن بإرسال لجنة تقصى حقائق أممية للتحقيق في أحداث طرابلس.

