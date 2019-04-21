المستشار صالح: هدف العمليات العسكرية في طرابلس هو بسط الأمن وفرض القانون

ليبيا – بارك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الأحد العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة من أجل تحرير كافة المدن والمناطق الليبية من الإرهابيين والمتطرفين ومن يهددون أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

المستشار صالح دعا وفقاً لوكالة الأنباء الليبية كافة المواطنين لدعم تحركات قوات الجيش والالتفاف حول منتسبي المؤسسة العسكرية ودعهم والوقوف معهم لبسط الأمن في كافة المناطق والمدن التي تدخلها القوات المسلحة.

وطمأن أهالي المنطقة الغربية بأن القوات المسلحة لا تستهدف أحد سوى الإرهابيين والمتطرفين وأنها تمد أيديها لكل أبناء الشعب الليبي.

كما أكد على أن الهدف من هذه العمليات هو بسط أمن الوطن والمواطن وفرض القانون عبر الأجهزة القضائية وليس لتقييد الحريات أو سلبها وإنما لحفظ الممتلكات العامة والخاصة دون المساس بأحد.

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