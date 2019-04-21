الحويج : بعد تحرير طرابلس سينتهى الانقسام السياسي إلى غير رجعة

ليبيا – أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج على أن جميع المظاهر المأساوية والتي ظهرت منذ عام 2011 من إنقسام سياسي وقتل وخطف وإغتصاب والضرب على الهوية ستنتهي بلا رجعة من خلال عملية تحرير الجيش للعاصمة طرابلس.

الحويج أشار في مداخلة مع قناة “العربية الحدث”وتابعتها صحيفة المرصد أمس السبت إلى أن معركة تحرير طرابلس معركة حاسمة يقودها الشعب الليبي بإستدعائه للجيش والقوات المسلحة.

وأضاف أن تحرك الجيش صوب العاصمة طرابلس جاء بسبب تعنت الميليشيات والمجموعات المسلحة ورض تطبيق القرار رقم 7 لعام 2014 والذي يعدّ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج جزءاً منه بالإضافة إلى رفض تنفيذ إتفاق الصخيرات والذي يدعو إلى إخلاء العاصمة من الميليشيات المسلحة.

وتابع الحويج قائلاً :”لا نية لمجلس النواب والحكومة المؤقتة في إراقة الدماء لأن من يقطنون العاصمة طرابلس هم أهلنا وهم خط أحمر و جاء الجيش لإسترداد حريتهم”.

وأكد وزير الخارجية على أن الجيش الليبي يحارب نيابة عن العالم،لافتاً إلى أن المجتمع الدولي تفهم حقيقة المعركة التي لا تهدف إلى الإستيلاء على العاصمة أو وجود حكم عسكري بها.

وقال :”الحكومة المؤقتة ترغب بالإحتكام إلى إرادة الليبيين وتنصاع إلى رغبتهم كونهم أصحاب القرار ونريدهم الإحتكام لصندوق الديمقراطية دون خوف أوأن تكون فوهة البندقية فوق رأس الليبيين ولا نريد أن تختطف أي جهة صندوق الإنتخاب والأهم من ذلك أن يقبل الليبيين بنتائج الإنتخابات”.

وأوضح الحويج أن العملية العسكرية سبقت العملية السياسية في ليبيا بسبب أن العاصمة طرابلس مختطفة إلى جانب إنتشار الجريمة والفساد والسجون السرية ، مؤكداً أن حرب الجيش هي مع الميليشيات المسلحة التي ترفض ترك السلاح.

وطالب وزبر الخارجية من المجتمع الدولي تفهم حقيقة المعركة والمساهمة في إحترام الندية وعدم التدخل بالشأن الداخلي و التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة،مبيناً أن معركة تحرير طرابلس هي معركة إسترداد وطن وكرامة.

الحويج طمأن الليبيين بأنه عقب إنتهاء معركة تحرير طرابلس ستوضع الأسلحة والمدافع في المتحف إلى غير رجعة إلى جانب وجود مصالحة وطنية سياسية شاملة ، داعياً شباب العاصمة طرابلس المغرر بهم إلى ترك السلاح والإلتفات إلى معركة البناء والتنمية.

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