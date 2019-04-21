الجروشي: بريطانيا تسعى لتمكين الإخوان في ليبيا

اتهم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي، بريطانيا بأنها تسعى لتمكين الإخوان المسلمين في ليبيا عبر دعمها لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وقال الجروشي في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للمجلس، الأحد، إن “بريطانيا تسعى إلى مزيد من الفساد والفوضى في ليبيا لاستمرار سيطرتها تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية”.

وأشار إلى أن بريطانيا فشلت في محاولتها لإصدار قرار من مجلس الأمن لإيقاف عمليات الجيش الوطني لتطهير طرابلس، مشددا على أن بريطانيا وإيطاليا هما “العدوان الحقيقيان للشعب الليبي”.

ودعا عضو لجنة الدفاع والأمن القومي كافة الليبيين إلى دعم الجيش الوطني والوقوف ضد المشروع البريطاني الإيطالي.

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