المسماري يوضح اخر التطورات العسكرية في محاور طرابلس ويؤكد السيطرة على مواقع جديدة – فيديو

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن القوات البرية حققت تقدمات بعد الضربات الجوية الناجحة لسلاح الجو، مؤكدا أن الضربات استهدفت عشرات المقرات للأسلحة والذخائر وأيضا تجمعات للعدو.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، قال المسماري “إن كل خطوة تتقدمها القوات المسلحة هي نهاية الإرهاب في طرابلس وليبيا بالكامل”. وأضاف المسماري “نحن نشاهد بوادر الانهيار والهزيمة في صفوف العدو”، حسب تعبيره.

وأكد المسماري إن الضربات الجوية ستتكرر في الأيام القادمة.

وقال المسماري، إن عملية طوفان الكرامة عملية شاملة لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن القوات البرية تقود معارك طاحنة وشديدة حول العاصمة طرابلس.

وأضاف المسماري، أن العدو يدافع دفاع الوكر الأخير ويعلم أن كل متر تتقدمه القوات المسلحة هو نهاية للمجموعات المسلحة في طرابلس.

مؤتمر صحفي استثنائي للناطق باسم القائد العام اللواء احمد المسماري Posted by ‎الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Sunday, April 21, 2019

وقال المسماري “إن العدو يدافع دفاعا مستميتا ولكنه بعيد عن التكيتيك العسكري رغم وجود ضباط بين الإرهابيين”.

وأوضح المسماري، أن القوات البرية لا زالت تخوض معارك طاحنة حول طرابلس، مشيرا إلى أن أمس كانت هناك معارك في السواني والعزيزية.

وقال المسماري، “إن الإخوان المسلمين والإرهابيون سيطروا على مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ومفاصل الدولة”.

وأكد المسماري، أن الجيش حاول الخروج من الأزمة الليبية، ولكن الإرهاب يقف بالمرصاد أمام أي مبادرة لحلها، ولم تبقى لنا إلا القوة ونحن مستمرين في المعركة حتى النهاية.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي