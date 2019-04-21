المقري يطالب مجلس النواب بإصدار قانون ضد جماعة الإخوان في ليبيا

دعا الناشط السياسي عبد الله ميلاد المقري، مجلس النواب بإصدار “قانون تاريخي” لإقرار جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تنظيما إرهابيا.

وقال المقري في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “يجب على مجلس النواب الليبي بكامل أعضائه -الا من بعض المنتسبين في السر، أو المتعاطفين مع التيار الإسلامي الماسوني- في العلن أن يتوجه إلى إصدار قانونا تاريخيا، يعتبر فيه أن جماعة، أو تنظيم، أو حركة، الإخوان المسلمين، تنظيما، إرهابيا، وأي من هياكلهم، واتباعهم، وأحزابهم، ومؤسساتهم السياسية، والدعوية، والإرشادية، والإعلامية، والاقتصادية، مشمولة بهذا القانون التاريخي، والذي يأتي في تنفيذ الاجراءات القانونية في محاربة الاٍرهاب المحلي، والدولي، ويساعد القوات المسلحة العربية الليبية، والاجهزة الأمنية، والمحاكم، والإعلام، والدولة الليبية بالكامل”، مضيفا أن هذا القانون التشريعي سيغير من معطيات الأوضاع السياسية الحالية والقادمة، وكذلك سيطهر الدولة، من وجود عناصر اخوانية على مستوى ادارات المؤسسات العامة، في الدولة الليبية، التي تسرب لها هذا التنظيم، وتقاسم هو والجماعة الليبية المقاتلة جل المؤسسات العامة.

وتابع المقري، “توجه مجلس النواب، لمناقشة هذا الموضوع الهام، وإصدار قانون بشأنه، يأتي استجابة لطلب الشعب الليبي، بمحاربة الاٍرهاب، والقضاء على الجريمة السياسية، وإنهاء هذا التنظيم الارهابي، وهيكله المتعددة، واختراقاته المتكررة في تأسيس الدولة الدينية الاخوانية العميقة، ذات الأذرع المتعددة، داخليا، وخارجيا، وربط عمل هذا التنظيم ضمن المنظومة العالمية، للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والذي تموله إمارة قطر، وترعاه لوجستيا تركيا وبريطانيا وبعض الدول الاخرى المتآمرة على الامة العربية، وعلى كامل الوطن العربي بالكامل”.

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