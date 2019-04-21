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الجروشي: بريطانيا تريد تمكين الإخوان في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اتهم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي، بريطانيا بالسعي إلى مزيد من الفساد والفوضى في الدولة الليبية لاستمرار سيطرتها تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية في ليبيا.

وقال الجروشي، في تصريحات صحافية، “بريطانيا تريد تمكين الإخوان عبر دعمها لرئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري”، مشيرا إلى أن ذلك جاء على خلفية فشل محاولتها لإصدار قرار من مجلس الأمن لإيقاف عمليات القوات المسلحة لتحرير العاصمة طرابلس.

وشدد الجروشي، على أن بريطانيا وإيطاليا هما العدوان الحقيقيان للشعب الليبي، داعيا كافة الليبيين إلى دعم قواتهم المسلحة وأن يقفوا ضد المشروع البريطاني الإيطالي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • من زماااااان بريطانيا مش مسيبتنا في حالنا والطليان معروف برنامجهم نيتهم الفاسدة من ايام الاحتلال ومن ايام القدافي لما كانو يشفطو في الجو شفط
    بريطانيا معندهاش صاحب ! ولو كان عندها مش هدا حال ليبيا والعراق و و و ، ولا نسيت توني بلير في الخيمة كيف يضببط في القدافي وبعدما ماجت التورة ولا الحرب 2011 كلها سننت اماسها وكهبت عليه ، (بريطانيا حقد ومصالح)

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