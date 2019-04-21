الجروشي: بريطانيا تريد تمكين الإخوان في ليبيا

اتهم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي، بريطانيا بالسعي إلى مزيد من الفساد والفوضى في الدولة الليبية لاستمرار سيطرتها تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية في ليبيا.

وقال الجروشي، في تصريحات صحافية، “بريطانيا تريد تمكين الإخوان عبر دعمها لرئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري”، مشيرا إلى أن ذلك جاء على خلفية فشل محاولتها لإصدار قرار من مجلس الأمن لإيقاف عمليات القوات المسلحة لتحرير العاصمة طرابلس.

وشدد الجروشي، على أن بريطانيا وإيطاليا هما العدوان الحقيقيان للشعب الليبي، داعيا كافة الليبيين إلى دعم قواتهم المسلحة وأن يقفوا ضد المشروع البريطاني الإيطالي.

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