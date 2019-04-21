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“الوفاق” تنفي احتجاز السراج

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني مهند يونس، الأحد، أن يكون رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تعرض للتوقيف ووضع تحت الإقامة الجبرية.

وجاءت تصريحات يونس التي أدلى بها لوكالة “سبوتنيك” الروسية، بعد نشر بعض المواقع والصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن وضع السراج تحت الإقامة الجبرية في العاصمة طرابلس.

وأكد يونس أن فائز السراج لم يتعرض لأي احتجاز وهو يتحرك في طرابلس دون قيود ويطلع على جميع التطورات الميدانية بنفسه إضافة إلى تتبع العمليات العسكرية الدائرة في ضواحي طرابلس.

ولفت المتحدث إلى أن السراج بإمكانه السفر إلى خارج ليبيا متى شاء، لكن ما يحدث في الداخل يتطلب بقاءه ليقف بنفسه على كافة المستجدات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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