اخبار ليبيا الان

موقع امريكي يكشف عن سلاح سري وتكتيكي للمجموعات المسلحة في معارك طرابلس “شـاهد”

تم النشر منذُ 8 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف الموقع الامريكي ” ساوث فرونت ” الأمريكي المعني بشؤون المخابرات وتحليل المعلومات، عن السلاح السري للمجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني عن سلاح سري وتكتيكي لا تملكه إلا هذه القوات وقوات جماعة الحوثيين في اليمن.

ونقل الموقع صورة لمجموعة مسلحين يرتدون الزي العسكري وينتعل أحدهم “حذاء” يدعى “شبشب صبع” في ليبيا، واصفاً بانه سلاح تكتيكي وسري.

Photo: Tactical Pool Shoes - Secret Weapon Of Pro-GNA Forces In Battle For Tripoli

وقال الموقع “لاحظ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي سلاحًا سريًا تستخدمه المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية والذي يُستخدم لوقف تقدم الجيش الوطني الليبي جنوب العاصمة طرابلس “إنها الأحذية التكتيكية”.

Photo: Tactical Pool Shoes - Secret Weapon Of Pro-GNA Forces In Battle For Tripoli

ووفقاً للموقع فتجدر الإشارة إلى أن المجموعات المسلحة لم تخترع هذا النهج، حيث يستخدم هذه “الأحذية التكتيكية” بمختلف أنواعها وبنشاط في اليمن لدى جماعة الحوثيين، حسب تعبيره.

Photo: Tactical Pool Shoes - Secret Weapon Of Pro-GNA Forces In Battle For Tripoli

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر على سبيل السخرية والفكاهة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات