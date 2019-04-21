موقع امريكي يكشف عن سلاح سري وتكتيكي للمجموعات المسلحة في معارك طرابلس “شـاهد”

كشف الموقع الامريكي ” ساوث فرونت ” الأمريكي المعني بشؤون المخابرات وتحليل المعلومات، عن السلاح السري للمجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني عن سلاح سري وتكتيكي لا تملكه إلا هذه القوات وقوات جماعة الحوثيين في اليمن.

ونقل الموقع صورة لمجموعة مسلحين يرتدون الزي العسكري وينتعل أحدهم “حذاء” يدعى “شبشب صبع” في ليبيا، واصفاً بانه سلاح تكتيكي وسري.

وقال الموقع “لاحظ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي سلاحًا سريًا تستخدمه المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية والذي يُستخدم لوقف تقدم الجيش الوطني الليبي جنوب العاصمة طرابلس “إنها الأحذية التكتيكية”.

ووفقاً للموقع فتجدر الإشارة إلى أن المجموعات المسلحة لم تخترع هذا النهج، حيث يستخدم هذه “الأحذية التكتيكية” بمختلف أنواعها وبنشاط في اليمن لدى جماعة الحوثيين، حسب تعبيره.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر على سبيل السخرية والفكاهة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي