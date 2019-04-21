مسلحون يقتحمون اجتماعاً مدنياً في طرابلس

تقرير|218

اقتحمت مجموعة مسلحة ظهر أمس الأحد مقر التجمع الليبي الديمقراطي في منطقة النوفليين بمدينة طرابلس أثناء اجتماع لأعضاء التجمع لمناقشة التطورات والأحداث الجارية في العاصمة.

كما قامت المجموعة المسلحة باحتجاز جميع الحاضرين داخل القاعة ومصادرة هواتفهم ومفاتيح السيارات –حسب ما أفاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا المحامي أحمد حمزة – وطالب المقتحمون تحت التهديد بالقتل معرفة من يدعم التجمع والمسؤول عنه وبعد نصف ساعة –يضيف حمزة – تم الإفراج عن الجميع واعتقال الدكتورة “رحاب بنوبة” وشقيقتها “نسرين بنوبة” وشخصين آخرين واقتيادهم لجهة غير معلومة .

يشار إلى أن هذا التجمع مكون من إتلاف أحزاب واتحادات ونقابات وروابط ومنظمات مجتمع مدني تنادوا لإعداد مسودة بيان حول الاشتباكات التي تشهدها العاصمة.

وطالب “حمزة” على صفحته بتحميل المسؤولية للجهات المعنية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارة الداخلية عن سلامة و حياة المختطفين والمطالبة بسرعة التدخل لإطلاق سراحهم .

وتواترت أخبار حين كتابة هذا التقرير عن إطلاق سراح “رحاب بنوبة” دون ورود أية معلومات عن شقيقتها والشخص المختطف الآخر .

تأتي هذه الحادثة بعد يومين من خروج مسيرة في ميدان الشهداء مناوئة لدخول الجيش الوطني للعاصمة ولاتحمل شعار مناهضة الحرب والخوف على المدنيين بقدر المطالبة بالدولة المدنية وحرية الرأي ورفض عسكرة الدولة دون أي إدانة للجماعات المسلحة التي قامت أحدها باقتحام اجتماع النوفليين لمؤسسات المجتمع المدني .

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