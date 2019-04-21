إصابات بليغة تؤدي بهيثم التاجوري الى العلاج في تونس

ايوان ليبيا – قسم الاخبار / تونس.

قالت مصادر طبية مطلعة أن آمر كتيبة ثوار طرابلس هيثم التاجوري يرقد الآن في احدى المصحات التونسية لاسعافه من اصابات بليغة لحقت به جراء المعارك الدائرة في محيط مدينة طرابلس.

وكان هيثم التاجوري دأب على الظهور اعلاميا امام كاميرات زملائه بملابسه الرياضية ذات العلامات التجارية المشهورة عالميا والمثيرة للاهتمام في جبهات القتال التي تتواجد فيها قواته، غير انه اختفى عن الانظار اعلاميا منذ ما يزيد عن أسبوع ..

وكانت انباء راجت منذ ايام عن اصابة التاجوري مع سائقه وزميل اخر لهما بقذيفة في السيارة المصفحة التي كان يتجول بها بين محاور القتال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا