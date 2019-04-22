بلدي الجفرة يناقش أزمتي الوقود والسلع التموينية

تقرير|218

شهد مقر المجلس البلدي الجفرة في مدينة هون اجتماعاً نوعياً لمناقشة المختنقات التي تواجه سكان المدن الخمس التي تتكون منها البلدية وفي مقدمة المختنقات الوقود والسلع التموينية .

التأم الاجتماع بحضور أعضاء المجلس البلدي الجفرة ولجنة الأزمة بالمجلس ولجنة من مجلس الحكماء والشورى ومندوب عن الأمن الداخلي ورئيس ونائب الفرع البلدي بهون والنائب بمجلس النواب عن دائرة الجفرة ” إسماعيل الشريف ” .

يشار إلى أن الأزمات الخدمية عادت لتطفو على السطح خلال هذه الأيام نتيجة للظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا عموماً فإمدادات الوقود التي تصل إلى محطات الوقود بالجفرة كانت تصل من مستودعات البريقة بمدينة مصراتة وانقطعت منذ أكثر من أسبوعين نتيجة للإشتباكات في مدينة طرابلس .

لحلحلة مشكلة توقف تزويد المحطات من مصراتة أكد المجتمعون على تواصلهم بمستودعات البريقة في رأس لانوف للتغلب على النقص في إمدادات الوقود وأن الوقود سيصل خلال أيام قليلة لمحطات البلدية، بل أن أول الشحنات وصلت فعلا .

كما ناقش مسؤولو البلدية بحضور مسؤولي قطاع الاقتصاد بالجفرة امدادات البلدية بالسلع التموينية التي وصل منها حوالي 25 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الأساسية لمخازن الاقتصاد بمدينة ودان والتي ستوزع مجاناً على الأسر والعائلات من خلال الجمعيات الاستهلاكية بواسطة “الرقم الوطني” قبيل بداية شهر رمضان .

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