تحت شعار  “لبيك طرابلس” افتتاح معرض للفنون التشكيلية في طبرق

طبرق 22 ابريل 2019 (وال) – افتتح رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج هاشم بوالخطابية ومدير مكتب الإعلام والثقافة والمجتمع المدني خالد عبدالعاطي عوض، معرضًا للفنون التشكيلية بقاعة المركز الثقافي طبرق تحت شعار “لبيك طرابلس”.

نظم المعرض أمس الأحد مكتب الإعلام والثقافة والمجتمع المدني طبرق بالتعاون مع منتدى الفن التشكيلي طبرق، وشارك في المعرض الرسَّامون: عاشور البراني وعادل الزوي، ومحمد سميع، وحمزة العوامي، و مجموعة الدكتور محمود علي المبروك عن جامعة عمر المختار طبرق.

وحضر المعرض الذي يستمر لمدة يومين عدد كبيرٍ من المهتمين بالشأن الثقافي بالمدينة، وقد بلغت اللوحات 70 لوحة منها (بورترية و تصويري وطبيعي وطبيعة صامتة وتشكيلي و سوريالي ).(وال – طبرق) رس/أ د

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