 الجروشي: بريطانيا تريد تمكين الإخوان المسلمين في ليبيا

اتهم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المنعقد في طبرق، طارق الجروشي، بريطانيا بأنها تسعى لمزيد من الفساد والفوضى، داخل الدولة الليبية، لاستمرار سيطرتها تحقيقًا لأهدافها الاستراتيجية في ليبيا.

وتابع الجروشي في تصريح له نقله الموقع الرسمي لمجلس النواب، يوم الأحد، أن بريطانيا تريد تمكين الإخوان المسلمين عبر دعمها لرئيس المجلس الرئاسي “غير الدستوري”، حسب وصفه.

وأشار عضو لجنة الدفاع، إلى فشل محاولات بريطانيا لإصدار قرار من مجلس الأمن لإيقاف عمليات قوات الكرامة، لتحرير العاصمة طرابلس، مشددًا على أن بريطانيا وإيطاليا هما العدوان الحقيقيان للشعب الليبي.

ودعا الجروشي، كافة أبناء الشعب الليبي، إلى دعم قوات الكرامة، والوقوف ضد المشروع “البريطاني – الإيطالي”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الجاري، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “المليشيات والجماعات المسلحة”.

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