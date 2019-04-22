تراجع الدولار واليورو في السوق الموازية

تراجعت العملات الرئيسية الأكثر تداولاً في السوق الموازية مقابل الدينار في تعاملات اليوم الإثنين.

وانخفض الدولار بفارق ستة قروش، مسجلاً 4.31 دينار، مقارنة بـ4.37 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجع اليورو إلى 4.83 دينار، مقابل 4.86 دينار أمس بفارق ثلاثة قروش، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بفارق خمسة قروش مسجلاً 5.52 دينار، مقارنة بـ5.57 دينار أمس.

وسجلت الليرة التركية تراجعًا هامشيًا بواقع قرش واحد، مسجلة 0.74 دينار، مقابل 0.75 دينار أمس، وكان الفارق نفسه مع الدينار التونسي الذي هبط إلى 1.40 دينار اليوم، مقابل 1.41 دينار أمس.

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