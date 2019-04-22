اجتماع وزاري يؤكد أهمية فتح مراكز إيواء بعيدًا عن مناطق الاشتباكات

أكد اجتماع وزاري برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني، يوسف جلالة، أهمية فتح مراكز إيواء في أماكن بعيدة عن مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس لتجنب مزيد من الخسائر بين المدنيين.

وقالت إدارة التواصل بمجلس الوزراء إن الاجتماع ضم وزيري الحكم المحلي، والشؤون الاجتماعية، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنسق شؤون النازحين بمكتب وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، ومدير فرع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.

ونوه الوزراء إلى «تنظيم آلية إدارة مراكز الإيواء الطارئة داخل وخارج مدينة طرابلس والتنسيق مع البلديات المتضررة مع وزارة الحكم المحلي». وأشاروا إلى بذل المزيد الجهود لإحاطة لجنة الأزمة التابعة للمجلس الرئاسي بكافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وبشكل عاجل تمهيدًا لتوفيرها، وتوزيعها على النازحين.

وناقش الاجتماع آلية العمل المشترك بين الجهات المعنية، لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين النازحين، نتيجة الاشتباكات المسلحة وتوحيد الجهود للتخفيف من معاناة السكان المدنيين وتوفير الاحتياجات العاجلة لهم، وتوحيد مصادر وقواعد البيانات التي تخص النازحين، لتوجيه الدعم للأسر المستهدفة.

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