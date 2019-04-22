القماطي : الهجمة البربرية الهمجية على العاصمة فشلت بالكامل

ليبيا – أكد المبعوث الشخصي للسراج إلى دول المغرب العربي ورئيس حزب التغيير جمعة القماطي أن قوات حكومة الوفاق تشن ضربات قوية بالأسلحة الثقيلة على المواقع العسكرية للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

القماطي قال في مداخلة عبر برنامج “تقدير موقف” والذي بث على قناة “التلفزيون العربي” القطري وتابعته صحيفة المرصد أمس الأحد أن قوات حكومة الوفاق وجدت في محور وادي الربيع مقاتلين إلى جانب حفتر مقتولين بالرأس وهذا دليل على أنهم كانوا يودون الهروب إلا أنه تم التخلص منهم في الميدان على حد زعمه.

وأضاف :” خلال الساعات القادمة سنشهد تقهقر وإنهيار قوات حفتر التي جاءت من مسافات طويلة فخلال الأسبوعين الماضيين تمكنت من حكومة الوفاق من الوصول إلى خطوط الإمداد وقطع الكثير منها وأعتقد أن الأمر محسوم وهذه المغامرة الجنونية لحفتر ستكون أخر مغامرة وجنون وستجل هزيمة جديدة تضاف إلى هزائمهم الأخرى”.

ووصف القماطي تقدم القوات المسلحة بقيادة المشير خيلفة حفتر صوب العاصمة طرابلس بـ”الهمجة البربرية” .

كما إدعى في تصريح لصحيفة اليوم المغربية بأن القوات المسلحة اليوم اضعف من قوات قوات الوفاق المتواجدة حول العاصمة والتي أصبحت تتقدم بثقة بينما تتراجع من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) عن العاصمة بعشرات الكيلومترات ، مضيفاً :” والآن شبح نجاح حفتر قد أبعد بالكامل ومحاولته فاشلة ما لم تحدث تطورات مفاجئة كحصوله على دعم عسكري إقليمي ودولي “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية