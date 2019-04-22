نوتيزي جيوبوليتشي : مقاتلون من طرابلس يخشون الموت على يد المتطرفين حال فوزهم على حفتر

ليبيا – . تحت عنوان ” يخشى المدافعون في طرابلس القتال إلى جانب أنصار الشريعة ” نشر موقع “نوتيزي جيوبوليتشي ” الإيطالي تقريراً اليوم الإثنين حول مستجدات الوضع في طرابلس أعدته الصحافية الإيطالية المتخصصة بالشأن الليبي ” فانيسا توماسيني ” وهي مسؤولة في موقع آخر متخصص بذات الشأن إسمه ” سبيشالي ليبيا “.

وفي هذا التقرير الذي ترجمته وتابعته صحيفة المرصد ( للإطلاع من المصدر إضغط هنا ) إستهل ” نوتيزي جيوبوليتشي ” وهو موقع معني بالشؤون الجيوسياسية والسياسة الخارجية بالحديث عن جبهة طريق المطار ، وهي الطريق الرئيسي الذي يربط طرابلس بالمطار الدولي هي الجبهة الأكثر صعوبة بالنسبة لـ ” رجال المارشال خليفة حفتر ولائتلاف الجماعات المسلحة التي تشكل قوة حماية طرابلس “.

وأضاف : ” تحت الجسور القريبة من المطار القديم الذي دمرته الميليشيات في عام 2014 ، تقوم وسائل الدفاعات التابعة لمتمردي طرابلس والجماعات التي إنضمت إليها من لزاوية ومصراتة ، بتنظيم نفسها لصد هجوم الجيش الليبي “.

ويرى الموقع أن كل من الجيش و ” وقوات الوفاق ” يقاتلان منذ فترة طويلة من أجل السيطرة على المطار الدولي ، كونه نقطة استراتيجية ، بقدر ما هي أساسية في المشهد الدعائي المهم في هذه الأجزاء.

ورافقت المراسلة ” توماسيني ” قوات الوفاق في تحركها على الخط الأمامي ونقلت عن لطفي الحراري القيادي في قوات غنيوة قوله : “نحن خائفون ، يطلق القناصة النار علينا ، الأسلحة المتوفرة لدينا هي أسلحة منذ عصر القذافي ممثلة فقط في عيارات 22-23 ملم في حين أن حفتر لديه مركبات جديدة وأسلحة أكثر تطوراً بكثير “.

وتطرق التقرير إلى إنتشار عدة أخبار غير جيدة بين الشباب و من وصفهم بـ ” مليشيات غنيوة ” ونقلت الصحافية عن مقاتل يدعى محمد قالت بأنه يخاف على حياته قوله : ” لم يعد الكثيرون منّا يذهبون إلى الجبهة لأن بعض إرهابي أنصار الشريعة الذين قاتلناهم لسنوات ، قد أُطلق سراحهم للقتال ضد حفتر”.

وإستطرد محمد قائلاً : ” “سنموت على أي حال حتى لو فزنا ضد حفتر ، فإننا سنتواجه وجهاً لوجه مع هذا السرطان الإرهابي مرة أخرى.”

في إشارة منه للقوات والقيادات المتطرفة التي باتت تتصدر محاور القتال في ظل عودة خصم غنيوة اللذوذ ممثلاً في كتيبة البركي إلى الساحة بعد طردها من ترهونة – المرصد ” .

وبحسب الموقع ” فأن هذه الاعترافات من المقاتلين تؤكد صحة الإدانات الشديدة التي وجهتها الصحافة الدولية للإرهابيين الخطرين الضالعين في العمليات العسكرية التي يقوم بها المجلس الرئاسي للحكومة المعترف بها في الأمم المتحدة “.

وختم ” نوتيزي جيوبوليتشي ” تقريره متطرقاً لنصائح الداعية السلفي المعروف بالمنطقة الغربية الشيخ طارق درمان الزنتاني الذي حذر من القتال لجانب أنصار المفتي الغرياني وموالي جماعة الإخوان المسلمين لأنهم إرتكبوا جرائم بشعة ودعموا أنصار الشريعة في بنغازي وجنوب ليبيا .

المصدر : نوتيزي جيوبوليتشي + سبيشالي ليبيا

الترجمة : المرصد – خاص

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