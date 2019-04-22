“أعيان ترهونة” يستنكر بيان “مشايخ حكماء طرابلس الكبرى”

استنكر مجلس مشايخ ترهونة بشدة البيان الصادر عمن يسمون أنفسهم بـ”مشايخ وأعيان وحكماء طرابلس الكبرى”، الاثنين.

وقال المجلس في بيان إن ترهونة تقف دائما بجانب الوطن وتحافظ على ليبيا، وهي مع استعادة هيبة الدولة وبناء دولة القانون لا دولة “المليشيات والعصابات المسلحة”.

وهاجم مجلس مشايخ ترهونة حكومة الوفاق، وذكر أنها “مارست على ترهونة حصارا منذ سبعة أشهر، وحرمتها من حقوقها الاقتصادية والطبية أسوة بالمدن الأخرى”.

وأضاف أن حكومة الوفاق هي مجرد واجهة إعلامية، فالقرار بيد “قادة المليشيات”، مؤكدا أن ترهونة عملت الكثير لتأمين مدينة طرابلس وهي ضد “المليشيات والإرهابيين” حتى يتم طردهم وتسليم أسلحتهم للمؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش الوطني.

وأشار المجلس إلى أن هدف أبناء ترهونة إنهاء القتال في ليبيا بالقضاء على منابع الإرهاب والفساد والإجرام، وفق تعبير البيان.