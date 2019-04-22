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مادي لـ218: قوات عسكرية إضافية تصل ضواحي طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء ركن إدريس مادي في تصريح خاص لـ218 أن قوات تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني تحركت اليوم لتعزيز مواقعها والمشاركة في العمليات القتالية بطرابلس.

ويأتي تصريح مادي بعد إعلان تحرّك قوات مسلحة من مدينة الزنتان نحو العاصمة طرابلس مساء اليوم، في خطوة لدعم المحاور التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني على تخوم العاصمة.

وأعلن الناطق باسم الجيش الوطني، أن اللواء ركن إدريس مادي آمر المنطقة العسكرية الغربية، توجه على رأس قوة كبيرة من مدينة الزنتان، إلى غرفة عمليات تحرير طرابلس ويستلم المهمة القتالية المكلف بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • بالنسبة للسيد إدريس مادي ما عنده حتى شيء ولا شيء ولا حتى يريد التدخل في هذه المعركة. نحن زنتان ونعرف بعضنا

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