كشفت غرفة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي وصول تعزيزات عسكرية “ضخمة ” من المنطقة العسكرية الجبل الغربي للمشاركة في معركة طرابلس.

وأوضحت الغرفة ، أن ” القوات التي وصلت لجبهات القتال تضم مختلف وحدات القوات المسلحة بالمنطقة وعلى رأسها اللواء إدريس مادي”.

The post الجيش الليبي : وصول تعزيزات من المنطقة العسكرية الجبل الغربي في معركة طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية