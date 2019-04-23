السراج: فرنسا “خانتني” ودعمت حفتر

اتهم رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، الحكومة الفرنسية بتقديم الدعم للقائد العام للجيش الوطني، المُشير خليفة حفتر، وإظهار دعمها لحكومة الوفاق من جهة أخرى.

وقال السراج في تصريحات لصحيفة “لوموند” الفرنسية إن هذا الموقف الفرنسي الضعيف وغير الحاسم تجاه التطوّرات الأخيرة في ليبيا، دفعه إلى التراجع عن العملية السياسية.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي المُجتمع الدولي باتخاذ موقف أكثر حزم تجاه تقدّم قوات الجيش الوطني نحو العاصمة، ووقف إطلاق النار، فيما أبدى ارتياحه تجاه الإدانات التي أصدرتها بعض الدول المُعارضة لتحرّك الجيش نحو طرابلس.

وعلى خلفية مزاعم الدعم الفرنسي لحفتر، وجّه وزير الداخلية المُفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الخارجية، بإيقاف التعاون الأمني مع فرنسا بسبب موقفها الداعم لقائد الجيش الوطني.

وقالت فرنسا إن قرار باشاغا “فاجأها” وتواصلت على إثره سفيرتها في ليبيا “بياتريس دو هيلين” مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للتأكيد على أنها تعمل بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين بشأن الدفع لحل سياسي للأزمة الراهنة في ليبيا، بعيداً عن الحلول العسكرية وإطلاق النار.

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