الدفاع الروسية: الإرهابيين المسلحين إنتقلوا إلى ليبيا بعد طردهم من العراق وسوريا

ليبيا – أكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فوكين أمس الاثنين إنتقال المسلحين من العراق وسوريا إلى شمال إفريقيا وبخاصة ليبيا ومنها إلى إفريقيا الوسطى ووصلوا حتى إلى جنوب إفريقيا وأفغانستان.

فوكين قال في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم” إن الإرهابيين إنتقلوا من ساحات القتال في سوريا والعراق إلى دول أخرى من بينها ليبيا ، لافتاً إلى أن ما يسهل هذه المسألة هو طردهم من الدول التي دمروها.

وأشار نائب وزير الدفاع الروسي إلى أن التطورات المتسارعة في شمال إفريقيا” الجزائر، السودان، ليبيا” سيتم بحثها في مؤتمر موسكو للأمن الدولي في دورته الثامنة.

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