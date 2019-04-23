البكوش: الجيش الوطني صمام أمان ليبيا

وصف رئيس اللجنة العليا للتوعية والمشاركة بالانتخابات في الاتحاد العام لطلبة ليبيا رمضان البكوش الجيش الوطني بالداعم الرئيسي للعملية الانتخابية.

وأشار البكوش في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الليبية في مدينة بنغازي إلى أن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر يمثل صماما لأمن ليبيا.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني سيكون لها دور مهم وفاعل لحماية وتأمين مراكز الاقتراع بالتنسيق مع وزارة داخلية المؤقتة بهدف بناء الدولة المدنية في المستقبل القريب.

يشار إلى أن هذا الموقف يأتي في وقت تستمر فيه المعارك بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

هذا ولاقت هذه المعارك ردود فعل داخلية وخارجية متباينة بين الرافض والمؤيد لها.

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