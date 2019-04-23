الظريف يوجه هذه الرسالة لأهالي مصراتة

وجه الناشط السياسي مرعي الظريف رسالة إلى “متساكني مدينة مصراتة” بشأن الأوضاع التي تشهدها ليبيا.

وقال الظريف في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “متطرفي المدينة يسيطرون على القرار فيها ترغيباً أو تهديداً، أذرعهم في العاصمة يسيطرون على مفاصل القرار السياسي، المالي والعسكري (الكبير، معيتيق، باشاغا) بدون عناء فإن سلطات الدولة ومقدرات مواطنيها ترزح تحت سلف وعبث التطرف المحسوب على مصراتة، وميادين القتال يتمترس فيها بادي والجحاوي وغيرهما من أبنائكم، الأموال تغدق وماكينات إعلامية ضخمة بإدارة الصلابي وتمويل الدبيبة وغيرهم الكثير والكثير من أبنائكم”.

وأضاف الظريف “يا سكان مصراتة صوت العقل غاب فإن قلنا جبناً عبنا وإن وصفناه عجزاً ما أنصفنا لكننا نقول وبلهجة البدو الرعاة “الساكت عن العيب راضيه”.

وأردف الظريف “ويا أهلنا متساكني مصراتة” “ليبيا وديان غيض وأنتم قرارتها” وإني لكم ناصح أمين عنو سفيهكم وألجموا جماح متطرفيكم ومدوا أيديكم إلى أهلكم لعلها تصفى”.

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