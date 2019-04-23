قوات الوفاق توضح حقيقة إسقاط إحدى طائراتها في الجفرة

نفى الناطق باسم عملية بركان الغضب مصطفى المجعي ما تردد من أنباء بشأن إسقاط طائرة تابعة لقوات الوفاق في منطقة الجفرة.

ونقلت بوابة إفريقيا الإخبارية عن المجعي ” أن قوات الوفاق لم تقم بأي طلعات جوية اليوم الثلاثاء سواء كانت استطلاعية أو قتالية”.

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قد أعلن أن المضادات الأرضية بقاعدة الجفرة الجوية قد أسقطت طائرة حاولت الإغارة على القاعدة صباح اليوم الثلاثاء مشيرا إلى أن الطائرة التي أسقطت كانت ضمن 3 طائرات، وأن طائرتين تمكنتا من الفرار، وأنه جاري البحث عن الطائرة والطيار .

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