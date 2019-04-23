ماذا قال بوسبيحة لأعيان المنطقة الغربية والوسطى ؟

وجه رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان فى ليبيا، علي بوسبيحه رسالة إلى اعيان وحكماء المنطقة الغربية والوسطى.

وقال بوسبيحة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “اخوتي اعيان وحكماء المنطقة الغربية والوسطى” “لقد ضاعت منكم الحكمة في بيانكم الصادر يوم أمس 22.4.2019 اذ كان الاجدر بكم أن تبحثوا عن مخارج لحل الازمة الليبية وتجنيب طرابلس الحرب لا أن تنحازوا إلى طرف معين وبطريقة عنصرية مناطقية ممقوتة تزيد من الاستقطابات والتشظي داخل المجتمع الليبي ولا يغيب عليكم إن كان معكم من يري خطأ القيادة العامة للقوات المسلحة في دخول طرابلس فإن الشعب الليبي مجمع على أن المليشيات أينما كانت خطيئة وظاهرة شاذة في المجتمع يتوجب إنهائها عاجلا وكان المأمول أن يصب اهتمامكم على هذا الموضوع وتوحيد المؤسسة العسكرية وفرض سيطرتها الامنية على كامل اراضي الوطن”.

وكان أعيان المنطقة الغربية والوسطى قالوا في بيان أمس الإثنين إن أعيان ترهونة وقيادات من المدينة نقضوا العهود وضربوا بها عرض الحائط بدعمهم ومساندتهم لقوات الجيش.

ودعا البيان أهالي ترهونة إلى سحب أبنائهم من ساحات القتال والعودة إلى حاضنة المنطقة الغربية، وطرد قوات الجيش من كامل حدودهم الإدارية وإيقاف التعامل معهم.

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