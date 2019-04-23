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السراج يقرر إعتبار كل من يفقد حياته في مواجهة القوات المسلحة بطرابلس “شهيد واجب”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا  – أصدر رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء قراراً باعتبار المتوفيين خلال مواجهة القوات المسلحة جنوب طرابلس من تاريخ الـ4 من شهر أبريل الجاري إلى نهاية العمليات العسكرية “شهداء واجب”.

السراج أكد في قراره رقم “532” الممهور بتوقيعه والذي تلقت المرصد نسخة منه أن إعتبار المتوفيين في الإشتباكات العسكرية “شهداء واجب” يأتي تطبيقاً لقانون رقم 12 لعام 1991 بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب لكل من فقد حياته من أفراد قوات الرئاسي ومن وصفهم بـ” القوات المساندة” لها في ما وصفه بـ” الدفاع عن مدينة طرابلس وضواحيها والمدن الأخرى”.

وأشار الرئاسي في قراره إلى أن غرفة العمليات المختصة ستتولى حصر أسماء من اعتبرهم  “شهداء”  واعتمادها وإحالت ملفاتهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالحقوق والمزايا المقررة لهم.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لاأعلم ولم اسمع في حياتي رئيس وزراه يتكلم بهذا الأسلوب. اسلوب يبين الجهل الذي ورثه من المتشددين حواليه او عفوا ربما فرضو عليه أن يقول ذالك وهدا يحزننا بشده

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  • السراج يقرر إعتبار كل من يفقد حياته في مواجهة القوات المسلحة بطرابلس “شهيد واجب”؟
    (( هل قرارك ساري المفعول عند الله سبحانه وتعالي ؟

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