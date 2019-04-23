قزيط: حفتر عسكري فاشي.. والمنطقة الشرقية تسير على نمط كوريا الشمالية

ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم قزيط أن وصفه بـ”الهجوم على طرابلس ” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) هو هجوم مدفوع بأوهام القوة والنصر ، مدعياً بان المشير حفتر كان يراهن على الدخول الى العاصمة خلال يومين أو ثلاثة.

قزيط قال خلال استضافته عبر برنامج “الحصاد” الذي يبث على قناة “الجزيرة” القطرية وتابعته صحيفة المرصد أمس الثلاثاء :” إن قوات حفتر فشلت في السيطرة على طرابلس وتراجعت، لكن هذا التراجع ليس حاسم ولم يفشل الهجوم ، وحفتر أعتقد أنه قادم لطرابلس لمراسم تشريفية وخطاب الطغمة في الرجمة تكلم عن دخول أمن وسهل”.

وأشار قزيط إلى أن معركة طرابلس تحتاج إلى عدة أيام ، موضحاً أن الأهداف الموضوعة في الرجمة لم تتحقق وأن من وصفهم بـ” قوات حفتر ” (القوات المسلحة الليبية) في حالة تقهقر حسب زعمه.

وأعرب عضو مجلس الدولة عن أسفه لإعتقاد حكومة الوفاق أن رفع غصن الزيتون هو كافي لتحقيق السلام كون ذلك يعد سذاجة سياسية من قبلها حسب تعبيره ، مضيفاً بأن حكومة الوفاق غرتكبت خطيئة كبرى بدفاعها عن مدينة طرابلس فقط وترك “قوات حفتر” بالدخول إلى كل مكان.

وأعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة أن “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) نموذج عسكري فاشي حيث أن الصور المعلقة بالمنطقة الشرقية لحفتر تأتي على نمط كوريا الشمالية حسب قوله.

وأضاف :”المعركة في بنغازي مختلفة عن طرابلس، فالمعركة في بنغازي كانت مع مجموعات مسلحة ليست لها شرعية واضحة تحالفت مع مجموعات مصنفة إرهابية والأمر في طرابلس مختلف تماماً فقوات حفتر قطعت الف كيلو متر لإسقاط حكومة ذات شرعية محلية دولية وممثلها فائز السراج في قمة النفاق العربي التي جرت في تونس قبل الإعتداء على طرابلس بأربع أيام الذين أكد الرؤساء العرب خلال القمة أنه لا حل عسكري في ليبيا”.

وأكد قزيط على أن السراج فرط في الجنوب وجزء كبير من الغرب الليبي ولم يستيقظ رغم التحذيرات الكثيرة ، لافتاُ إلى أن دخول “قوات حفتر” الى طرابلس أمر بعيد المنال.

وفيما يخص الدعم الدولي ،أشار قزيط إلى أن القائد العام للجيش المشير حفتر حصل على الضوء الأخضر من بعض الدول الداعمة وضوء برتقالي من دول كبرى أخرى ، معتقداً أن الضوء الأخضر لن يستمر كثيراً ، مضيفاً :”لا خيار أمام حكومة الوفاق سوى كسر العدوان وارجاعه قوات حفتر لقواعدها في المنطقة الوسطى والجنوبية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية