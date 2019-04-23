هذا ما جاء في تصريحات الرئيس التونسي حول ليبيا

أشرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج بالعاصمة، على اجتماع مجلس الأمن القومي، للنظر في جملة من المسائل الأمنية للبلاد.

الاجتماع الذي استعرض تقييما للأوضاع الأمنيّة على المستوى الداخلي ركز أيضا على آخر المستجدّات على المستوى الإقليمي وخاصة التطورات التي تشهدها ليبيا وتداعياتها على دول الجوار والمنطقة برمّتها.

وقالت رئاسة الجمهورية في تونس إن السبسي جدّد رئيس “موقف تونس الداعي إلى ضرورة وقف التصعيد العسكري وإنهاء الاقتتال بين أبناء البلد الواحد وحقن دماء الليبيين وإلى استئناف المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة”.

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