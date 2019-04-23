باشاغا يتخذ هذا الاجراء التصعيدي الجديد ضد المشير “حفتر” – شاهد

إتخذ وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي علي باشاآغا إجراءاً دبلوماسياً مستعجلاً بشأن أبناء قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وفقا لخطاب نشرته وزارة الداخلية.

وجاء في الخطاب المستعجل الذي اوردته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، والموجه لوزير الداخلية القبرصي بشأن إيقاف منح أربعة من أبناء المشير خليفة حفتر جوازات سفر قبرصية بعد أن “تقدموا بطلبات للحصول” عليها، بحسب الخطاب.

وأكد باشاغا في خطاب وجهه إلى وزير الداخلية القبرصي أن “معلومات توفرت لدى أجهزة التحقيق والتحري التابعة لوزارة الداخلية الليبية” أن كلا من خالد وصدام والصديق وبلقاسم خليفة بلقاسم حفتر “قد تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر قبرصية”.

وقال باشاغا إن “هؤلاء الأشخاص متورطون ومتهمون بقضايا في ليبيا منها السطو على أموال مصرف ليبيا المركزي وارتكاب أفعال إجرامية أخرى”، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية “بصدد إحالة ملفات قضاياهم إلى مكتب النائب العام لاستصدار أوامر قبض دولية في حقهم بغية التعميم عنهم دوليًا حال الإنتهاء من التحقيق”، بحسب الخطاب.

ونوه باشاغا في ختام رسالته بأنه “على دراية كاملة بالإجراءات الدولية” وأنه أراد مخاطبته “بهذه الصفة الاستعجالية لوقف هذا الإجراء إلى حين استصدار أمر قبض من السلطات القضائية المختصة وإحالتها إلى مكتب انتربول قبرص وعبر القنوات الدبلوماسية المعتادة”.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن اصدرت حكومة الوفاق الوطني أمر قبض لعدد من قيادات الجيش الوطني الليبي وفي مقدمتهم المشير خليفة حفتر.

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