رسميا .. تخفيض اسعار تذاكر الطيران لشركتي “الخطوط الليبية” و “الافريقية” وهذه الاسعار الجديدة

أعلنت مصلحة الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني وبشكل رسمي اعتماد الاسعار الجديدة والمقترحة من قبل اللجنة المشكلة وفق قرار وزير المواصلات المفوض بناءا على توصيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وجاءت الاسعار الجديدة والرسمية في شركة الخطوط الليبية و شركة الخطوط الافريقية لتكون كالأتي لكل من رحلات مطار معيتيقة و رحلات مطار بنينا:

رحلة معيتيقة/ تونس/ معيتيقة 575 دينار

رحلة معيتيقة/ اسطنبول/ معيتيقة 1198 دينار

رحلة معيتيقة/ الاسكندرية/ معيتيقة 942 دينار

رحلة معيتيقة/ عمان / معيتيقة 1209 دينار

رحلة معيتيقة/ جدة/ معيتيقة 1451 دينار

رحلة بنينا / تونس/ بنينا 698 دينار

بنينا / اسطنبول/ بنينا 1052 دينار

بنينا/ الاسكندرية/ بنينا 741 دينار

بنينا/ عمّان/ بنينا 1170 دينار

بنينة / جدة/ بنينا 1306 دينار

ولاقت الاسعار الجديدة سخطاً عارماُ بسبب عدم تحقيق تخفيض حقيقي للاسعار سوى بنسبة طفيفة وغير ملحوظة، حيث لا تزال الاسعار الجديدة فوق طاقة المواطن خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة.

وكانت وزارة المواصلات قد اقرت اعتماد تسعيرة جديدة لتذاكر الطيران على خلفية قرار الرئاسي القاضي بفرض رسوم على النقد الاجنبي وهو ما آثر بشكل مباشر على قطاع الطيران وفقا لتصريحات سابقة لوزير المواصلات.

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