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رسميا .. تخفيض اسعار تذاكر الطيران لشركتي “الخطوط الليبية” و “الافريقية” وهذه الاسعار الجديدة

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت مصلحة الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني وبشكل رسمي اعتماد الاسعار الجديدة والمقترحة من قبل اللجنة المشكلة وفق قرار وزير المواصلات المفوض بناءا على توصيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وجاءت الاسعار الجديدة والرسمية في شركة الخطوط الليبية و شركة الخطوط الافريقية لتكون كالأتي لكل من رحلات مطار معيتيقة و رحلات مطار بنينا:
رحلة معيتيقة/ تونس/ معيتيقة 575 دينار
رحلة معيتيقة/ اسطنبول/ معيتيقة 1198 دينار
رحلة معيتيقة/ الاسكندرية/ معيتيقة 942 دينار
رحلة معيتيقة/ عمان / معيتيقة 1209 دينار
رحلة معيتيقة/ جدة/ معيتيقة 1451 دينار
رحلة بنينا / تونس/ بنينا 698 دينار
بنينا / اسطنبول/ بنينا 1052 دينار
بنينا/ الاسكندرية/ بنينا 741 دينار
بنينا/ عمّان/ بنينا 1170 دينار
بنينة / جدة/ بنينا 1306 دينار

ولاقت الاسعار الجديدة سخطاً عارماُ بسبب عدم تحقيق تخفيض حقيقي للاسعار سوى بنسبة طفيفة وغير ملحوظة، حيث لا تزال الاسعار الجديدة فوق طاقة المواطن خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة.

وكانت وزارة المواصلات قد اقرت اعتماد تسعيرة جديدة لتذاكر الطيران على خلفية قرار الرئاسي القاضي بفرض رسوم على النقد الاجنبي وهو ما آثر بشكل مباشر على قطاع الطيران وفقا لتصريحات سابقة لوزير المواصلات.

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  • عندما تتحول المؤسسات العامة الى القيام بالنصب والاحتيال زهذه صورة لها، اما طرق الاحتيال الاخرى فهي ماتقوم به عصابات المصرف المركزي والمصارف الاخرى والمؤسسات الاستثمارية ومؤسسات النفط من نصب واحتيال وسرقة وغسيل امول. تخيلوا ان احد اعمدة لجنة غسيل الاموال هو نفسه محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير. فاذا كان رب الدار |كبير الصيارفة|” بالسرقة قائما فلا تلومنن اهل البيت “مدراء وموظفي المصارف” بالرقص.

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