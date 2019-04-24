من لم تقتله “الحرب” .. قتله “الإهمال”

توفي نحو 13 شخصا مساء يوم 23 أبريل الجاري بسبب حوادث سير متفرقة في مدينة بنغازي، نظرا لسوء الأحوال الجوية وتهالك الطرق والبنية التحتية

وشهد طريق الساحل في المدينة حادث سير شنيع أدّى إلى مقتل 10 أشخاص ونجاة طفل يبلغ 12 عاما من عمره، بينما توفي 3 أشخاص في حادث سير آخر في طريق “بودريسة” إضافة إلى تواجد مرافق لهم في العناية المركزة

بينما أدى حادث سير بمفترق 602 في منطقة السلماني قبل أيام إلى قتل مواطن بعد مشاجرة على خلفية الحادث، وكانت الإعلامية فتحية كردوغة إحدى أبرز ضحايا حوادث السير في بنغازي، حيث توفيت مطلع هذا الشهر

ويطالب مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة المسؤولين على إهمالهم للطرقات والبنية التحتية، كما سألوا عن مصير المخصصات المالية المتعلقة بإعادة إعمار بنغازي، وإنقاذها من آلاف المشاكل التي خلفتها الحرب

ومن أهم المطالبات التي ينادي بها “الشارع البنغازيّ” إصلاح الطرقات وجعلها صالحة لأي ظروف جوية أو غيرها، وصيانة عواميد الإنارة على امتدادها لإضاءة الشوارع ودرء المخاطر المحتملة، ومصادرة السيارات المخالفة وأصحابها الذين لا يملكون أوراقا رسمية تسمح لهم بالقيادة، والعديد من النقاط المتعلقة بمسببات هذه الحوادث، محاولة لتفاديها في المستقبل

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